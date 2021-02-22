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Россияне назвали среднюю сумму на подарки к 23 февраля

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В среднем россияне планируют потратить на подарки ко Дню защитника Отечества 2,7 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

Больше всего на подарки к 23 февраля потратят жители Москвы и Красноярска — в среднем 3,6 тыс. руб., на третьем месте Краснодар (3,3 тыс. руб.). Меньше всего собираются потратить жители Волгограда — там средний бюджет на подарки составляет 2,3 тыс. руб.

При этом те, чей ежемесячный доход не превышает 30 тыс. руб., планируют потратить около 2 тыс. руб. Респонденты с доходом от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. планируют потратить 2,7 тыс. руб, с доходом от 50 тыс. руб. до 80 тыс. руб. — 2,9 тыс. руб. Больше остальных на подарки потратятся россияне с доходом более 80 тыс. руб. в месяц — 3,7 тыс. руб.

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Согласно проведенному опросу, подарки для мужей на 23 февраля планируют купить 30% женщин, еще 18% собираются купить подарки сыновьям. Отцов планируют поздравить 16% женщин. Мужчины же в первую очередь планируют поздравлять отцов (10%) и родных (7%). Еще 5% планируют покупку подарков для сыновей.

Опрос проводился с 1 по 10 февраля в 404 населенных пунктах на всей территории России. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет.

Доля тех, кто вообще не планирует делать подарки на 23 февраля, выросла до максимума за последние два года, отмечают в SuperJob, — от подарков в этом году откажутся 55% мужчин и 34% женщин, тогда как в 2020-м их было 49% и 27% соответственно.

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Ранее мужчины назвали самый желанный подарок на 23 февраля. Согласно исследованию SuperJob, таким подарком стали гаджеты. Так, 11% опрошенных сервисом мужчин хотели бы получить в подарок смартфон или другую технику.

Второй по популярности подарок — одежда и аксессуары. Об этом сообщили 10% респондентов. Столько же опрошенных сообщили, что им все равно, что они получат в подарок.

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