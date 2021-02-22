Россияне назвали среднюю сумму на подарки к 23 февраля

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В среднем россияне планируют потратить на подарки ко Дню защитника Отечества 2,7 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

Больше всего на подарки к 23 февраля потратят жители Москвы и Красноярска — в среднем 3,6 тыс. руб., на третьем месте Краснодар (3,3 тыс. руб.). Меньше всего собираются потратить жители Волгограда — там средний бюджет на подарки составляет 2,3 тыс. руб.

При этом те, чей ежемесячный доход не превышает 30 тыс. руб., планируют потратить около 2 тыс. руб. Респонденты с доходом от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. планируют потратить 2,7 тыс. руб, с доходом от 50 тыс. руб. до 80 тыс. руб. — 2,9 тыс. руб. Больше остальных на подарки потратятся россияне с доходом более 80 тыс. руб. в месяц — 3,7 тыс. руб.

Согласно проведенному опросу, подарки для мужей на 23 февраля планируют купить 30% женщин, еще 18% собираются купить подарки сыновьям. Отцов планируют поздравить 16% женщин. Мужчины же в первую очередь планируют поздравлять отцов (10%) и родных (7%). Еще 5% планируют покупку подарков для сыновей.

Опрос проводился с 1 по 10 февраля в 404 населенных пунктах на всей территории России. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет.