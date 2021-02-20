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Эксперты назвали долю не поддерживающих празднование 23 февраля в офисе

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Пятая часть работающих в малом и среднем бизнесе (18,4%) не поддерживают празднование 23 февраля и 8 марта на работе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного опроса разработчиком CRM-систем для бизнеса «Мегаплан», поступившем в РБК.

При этом 6,1% респондентов отметили, что следует отменить празднование на рабочем месте только Дня защитника отечества, а 3,9% высказались против празднования только Международного женского дня. Однако большинство россиян (71,6%) считают, что оба праздника должны отмечаться на работе.

Опрос был проведен среди 1560 сотрудников и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса.

На вопрос, будут ли отмечать 23 февраля и 8 марта на работе в этом году, более половины опрошенных (56,4%) ответили утвердительно. Четверть россиян (25,7%) сообщила, что их работодатели отказались от идеи празднования этих дат в офисе. Еще 8,6% респондентов отметили, что их руководство планирует отмечать вне офиса.

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Фото:Антон Кардашов / АГН «Москва»

Отвечая на вопрос о подарках, больше половины опрошенных (61,2%) заявили, что получат подарки в честь праздников от начальства.

В то же время, 23,4% россиян рассказали, что в их компаниях не дарят подарки на эти праздники. В связи с пандемией коронавируса работодатели 8,4% респондентов приняли решение отказаться от подарков для сотрудников для экономии.

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Об обязательных сборах денег руководством на фуршеты и подарки заявили 23,6% участников опроса. Еще 40,4% ответили, что на их работе собирать деньги на корпоративные нужды не принято.

Ранее Deloitte провел опрос о самых желанных подарках на 23 февраля и 8 марта. Он показал, что мужчины на 23 февраля больше всего ждут в качестве подарков деньги, бытовую технику и гаджеты. Женщины на 8 марта хотят получить косметику, деньги и цветы.

На покупку подарков к Международному женскому дню в среднем россияне выделяют вдвое больше денег, чем ко Дню защитника отечества (2–4 тыс. руб. на 8 марта и 1–2 тыс. руб. на 23 февраля), показало исследование.
 

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