Эксперты назвали долю не поддерживающих празднование 23 февраля в офисе

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Пятая часть работающих в малом и среднем бизнесе (18,4%) не поддерживают празднование 23 февраля и 8 марта на работе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного опроса разработчиком CRM-систем для бизнеса «Мегаплан», поступившем в РБК.

При этом 6,1% респондентов отметили, что следует отменить празднование на рабочем месте только Дня защитника отечества, а 3,9% высказались против празднования только Международного женского дня. Однако большинство россиян (71,6%) считают, что оба праздника должны отмечаться на работе.

Опрос был проведен среди 1560 сотрудников и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса.

На вопрос, будут ли отмечать 23 февраля и 8 марта на работе в этом году, более половины опрошенных (56,4%) ответили утвердительно. Четверть россиян (25,7%) сообщила, что их работодатели отказались от идеи празднования этих дат в офисе. Еще 8,6% респондентов отметили, что их руководство планирует отмечать вне офиса.