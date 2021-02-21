В Челябинске пьяный мужчина открыл стрельбу из окна дома

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Сотрудники полиции Челябинской области задержали мужчину, стрелявшего из окон жилого дома в Челябинске, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом, как передает «РИА Новости», рассказали в пресс-службе регионального МВД.

«Задержанным оказался ранее не судимый 39-летний мужчина, он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство)», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, мужчина устроил стрельбу из квартиры — из окна и с балкона. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. При этом в ведомстве отметили, что у мужчины имелось разрешение на оружие.

Ранее стрельба произошла в Ленинградской области. Владелец магазина выстрелил из травматического оружия в уборщика снега. Инцидент произошел в поселке Романовка. Стрелявший мужчина задержан. Потерпевший получил ранение в ногу.