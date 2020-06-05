В Петербурге задержали стрелявшего в студента СПбГУ на Невском проспекте

Подозреваемый в покушении на убийство Заур Каримов (Фото: СК РФ)

Сотрудники уголовного розыска Центрального района Санкт-Петербурга задержали 42-летнего мужчину, ранившего из травматического пистолета на Невском проспекте студента. Об этом РБК заявили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, задержанным оказался работающий в коммерческой фирме мужчина. В момент задержания он находился у своей знакомой на Загородном проспекте, дом 28.

В городском управлении СК России сообщили, что задержанного зовут Заур Каримов. Возбуждено дело о покушении на убийство.

В пресс-службе СПбГУ РБК сказали, что должностные лица вуза взаимодействуют с представителями медицинского учреждения, куда госпитализирован обучающийся. «Университет готов оказать пострадавшему всю необходимую помощь. Призываем очевидцев происшествия связаться с сотрудниками полиции и сообщить имеющуюся в вашем распоряжении информацию», — добавили в пресс-службе.

По данным «Фонтанки», пострадавший 24-летний студент математико-механического факультета СПбГУ передал деньги сотрудникам фирмы для трудоустройства. Предложение о работе оказалось обманом, студент потребовал вернуть деньги назад.