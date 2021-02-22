Долги россиян по штрафам ГИБДД за год выросли почти на 1 млрд руб.

Общий долг по штрафам ГИБДД в 2020 году увеличился почти на 1 млрд руб. до 11,3 млрд руб., передает ТАСС со ссылкой на статистические материалы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Так, 1 января этого года в производстве судебных приставов находилось более 13,6 млн материалов о взыскании штрафов ГИБДД за нарушение ПДД на сумму 11,3 млрд руб. В начале 2020 года этот показатель был ниже — 10,4 млрд руб.

Как передает ТАСС, средняя сумма долга по штрафам ГИБДД составляет 830 руб. По сравнению с 2019 годом, средний долг сократился на 15 руб. В то же время почти не изменилась сумма взыскания долгов — в этом году она составила 13,7 млрд руб.

В пресс-центре МВД России уточнили ТАСС, что в 2020 году выросло число нарушений, выявленных видеокамерами — вынесено 145,5 млн постановлений по делам об административных правонарушениях, что почти на 20% больше, чем в 2019 году.