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СМИ сообщили о росте выписанных ГИБДД штрафов на 15% в 2020 году

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

ГИБДД в 2020 году выписала автомобилистам на 15% больше постановлений о различных нарушениях ПДД, по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на статистическую отчетность Госавтоинспекции об административных правонарушениях за 2020 год.

Всего подразделения ГИБДД страны вынесли в отношении водителей и автовладельцев 167 млн постановлений на общую сумму 117 млрд руб., это на 10% больше, чем автолюбители должны были заплатить по итогам 2019 года.

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Доля штрафов, вынесенных с помощью камер, за год выросла с 84 до 87%. Сумма штрафов, вынесенных с помощью автоматических комплексов, увеличилась с 82,7 млрд до 94,1 млрд руб. По сообщению газеты, единственным регионом, где не установили пока дорожных камер, остается Чукотка, там вынесли меньше всего штрафов.

Больше всего денег на штрафы ГИБДД должны потратить водители столичного региона. Их сумма составила 23 млрд руб., хотя само число вынесенных штрафов в Москве увеличилось всего на 8,2%, достигнув 30,2 млн.

В Подмосковье количество штрафов выросло на 30%, достигнув 30,5 млн, общая их сумма — 18,9 млрд руб.

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Как отмечает издание, в России есть регионы, где сумма наложенных за нарушение ПДД санкций за год увеличилась на 100% и 200% (Тульская область, Башкирия, Карелия).

В январе в России вступил в силу штраф, который будет взиматься с автомобилистов в случае неоплаты проезда по платным парковкам. Для водителей легковых автомобилей штраф составит 1,5 тыс. руб., грузовиков — 5 тыс. руб. Автоэксперт, юрист компании «Лекс-право» Илья Москвитин сказал РБК, что в 2021 году могут появиться новые штрафы для автомобилистов. По его словам, в КоАП появится федеральный штраф за проезд, парковку и остановку на газонах.

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