СМИ сообщили о росте выписанных ГИБДД штрафов на 15% в 2020 году

Фото: Андрей Любимов / РБК

ГИБДД в 2020 году выписала автомобилистам на 15% больше постановлений о различных нарушениях ПДД, по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на статистическую отчетность Госавтоинспекции об административных правонарушениях за 2020 год.

Всего подразделения ГИБДД страны вынесли в отношении водителей и автовладельцев 167 млн постановлений на общую сумму 117 млрд руб., это на 10% больше, чем автолюбители должны были заплатить по итогам 2019 года.

Доля штрафов, вынесенных с помощью камер, за год выросла с 84 до 87%. Сумма штрафов, вынесенных с помощью автоматических комплексов, увеличилась с 82,7 млрд до 94,1 млрд руб. По сообщению газеты, единственным регионом, где не установили пока дорожных камер, остается Чукотка, там вынесли меньше всего штрафов.

Больше всего денег на штрафы ГИБДД должны потратить водители столичного региона. Их сумма составила 23 млрд руб., хотя само число вынесенных штрафов в Москве увеличилось всего на 8,2%, достигнув 30,2 млн.