Россияне пожаловались на отсутствие банкоматов и дешевого бензина на АЗС

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Россияне пожаловались, что на автозаправках им не хватает возможности снять наличные в банкомате, оплатить бензин «по доступным ценам» и купить лекарства. Это следует из данных исследования, проведенного сервисом для онлайн-покупки автомобилей «СберАвто» и службы аналитики «Платформы ОФД» (есть у РБК).

Опрос проводился в период с 1 января по 15 февраля 2021 года, в нем приняли участие 1,5 тыс. человек из разных регионов России.

О том, что на АЗС им не хватает возможности снять наличные в банкомате, заявили 39% опрошенных. Еще 34% россиян пожаловались на высокие цены на топливо и отметили, что им не хватает «бензина по доступным ценам». Помимо этого, 17% респондентов указали на нехватку на заправках лекарств от головной боли и боли в горле.

Также опрошенные отметили завышенные цены на сопутствующие товары на АЗС и отсутствие хорошо оборудованных туалетов. Помимо этого, некоторые респонденты сказали, что им не хватает «хорошего настроения сотрудников АЗС», газовых заправок и станций для подзарядки электромобилей.