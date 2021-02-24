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Россияне пожаловались на отсутствие банкоматов и дешевого бензина на АЗС

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Россияне пожаловались, что на автозаправках им не хватает возможности снять наличные в банкомате, оплатить бензин «по доступным ценам» и купить лекарства. Это следует из данных исследования, проведенного сервисом для онлайн-покупки автомобилей «СберАвто» и службы аналитики «Платформы ОФД» (есть у РБК).

Опрос проводился в период с 1 января по 15 февраля 2021 года, в нем приняли участие 1,5 тыс. человек из разных регионов России.

О том, что на АЗС им не хватает возможности снять наличные в банкомате, заявили 39% опрошенных. Еще 34% россиян пожаловались на высокие цены на топливо и отметили, что им не хватает «бензина по доступным ценам». Помимо этого, 17% респондентов указали на нехватку на заправках лекарств от головной боли и боли в горле.

Также опрошенные отметили завышенные цены на сопутствующие товары на АЗС и отсутствие хорошо оборудованных туалетов. Помимо этого, некоторые респонденты сказали, что им не хватает «хорошего настроения сотрудников АЗС», газовых заправок и станций для подзарядки электромобилей.

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Общество
Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

В ходе исследования также выяснилось, что более 47% опрошенных регулярно покупают сопутствующие товары на заправках. Средний чек на сопутствующие товары за одно посещение АЗС составил 340 руб, что на 16% выше, чем в прошлом году. При этом частота покупок снизилась на 7%.

Помимо бензина на заправках россияне чаще всего покупают кофе, чай, негазированную воду, одноразовые медицинские маски, сигареты, сигареты стики к нагревательным системам, а также выпечку, например хот-доги и ватрушки. Среди автотоваров наибольшим спросом пользуются стеклоомывающие жидкости и тканевые перчатки.

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Ранее в Хабаровске на заправках стали появляться многокилометровые очереди, а бензин марок АИ-92 и АИ-95 фактически исчез из свободной продажи. Dvhab.ru сообщал, что из-за дефицита бензина и дизельного топлива жители Хабаровска начали продавать места в очереди на АЗС. По данным портала, их цена варьировалась от 2 тыс. до 3 тыс. руб. Аналогичную информацию передавало «РИА Новости».

Дефицит бензина возник из-за приостановки в середине января работы Хабаровского нефтеперерабатывающего завода после поломками компрессорного оборудования. 4 февраля Хабаровский НПЗ вновь начал выпуск АИ-92. Через несколько дней возобновился также выпуск АИ-95.

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