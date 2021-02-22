Курс биткоина впервые превысил $58 тыс.

Курс биткоина обновил исторический рекорд, преодолев отметку в $58 тыс., следует из данных криптовалютной биржи Coindesk.

Стоимость криптовалюты достигала $58,33 тыс. за монету. По данным на 00:14 мск 22 февраля биткоин торговался на уровне $57,76 тыс.

Курс биткоина продолжает бить рекорды после падения в конце января. Отметку в $50 тыс. за монету криптовалюта преодолела 16 февраля.

В начале февраля компания Tesla Илона Маска уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) о том, что вложила $1,5 млрд в криптовалюту. В компании отметили, что в «ближайшем будущем» начнут принимать криптовалюту в качестве оплаты. Тогда за сутки биткоин подорожал на 13%.