Биткоин упал ниже $30 тыс. за монету

По данным на 4:30, криптовалюта оценивалась в $29,3 тыс. Это самое низкое падение с 4 января. Ранее 8 января биткоин поднимался до максимальной в истории цены свыше $41 тыс.

Фото: Klaus Ohlenschläger / Picture Alliance / Global Look Press

Цена биткоина на криптовалютных биржах 21 января упала ниже $30 тыс. впервые с 4 января. К 4:30 мск стоимость монеты, по данным биржи Binance, составляла $29,3 тыс.

Сервис CoinDesk, собирающий информацию с двух десятков криптовалютных площадок, к этому времени оценивал BTC в $29,39 тыс. Это самый низкий показатель после резкого роста стоимости криптовалюты в начале января.

По данным CoinDesk, за последние сутки биткоин падал до цены в $28,8 тыс. за монету. Наиболее высокий показатель за 24 часа — $35,1 тыс.

Исторический максимум BTC более чем в $41 тыс. пришелся на 8 января, после этого цена криптовалюты начала снижаться.