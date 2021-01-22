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Биткоин упал ниже $30 тыс. за монету

По данным на 4:30, криптовалюта оценивалась в $29,3 тыс. Это самое низкое падение с 4 января. Ранее 8 января биткоин поднимался до максимальной в истории цены свыше $41 тыс.
Фото: Klaus Ohlenschläger / Picture Alliance / Global Look Press
Фото: Klaus Ohlenschläger / Picture Alliance / Global Look Press

Цена биткоина на криптовалютных биржах 21 января упала ниже $30 тыс. впервые с 4 января. К 4:30 мск стоимость монеты, по данным биржи Binance, составляла $29,3 тыс.

Сервис CoinDesk, собирающий информацию с двух десятков криптовалютных площадок, к этому времени оценивал BTC в $29,39 тыс. Это самый низкий показатель после резкого роста стоимости криптовалюты в начале января.

По данным CoinDesk, за последние сутки биткоин падал до цены в $28,8 тыс. за монету. Наиболее высокий показатель за 24 часа — $35,1 тыс.

Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Финансы
Фото:Kin Cheung / AP

Исторический максимум BTC более чем в $41 тыс. пришелся на 8 января, после этого цена криптовалюты начала снижаться.

По мнению аналитика Амстердамской фондовой биржи Михаэля ван де Поппе снижение стоимости криптовалюты во второй половине января является только началом падения: в течение нескольких ближайших недель цена биткоина может уменьшиться еще на 30-40% до $24-26 тыс.

Биткоин второй раз за сутки обновил исторический максимум
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Фото:Andrew Caballero-Reynolds / Getty Images

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Другие эксперты не исключают падение BTC даже ниже $20 тыс. Бывший ведущий экономист банка Merrill Lynch и президент Rosenberg Research Дэвид Розенберг называл ситуацию на рынке биткоина «самым большим пузырем» и заявил о ненормальности роста цены криптовалюты.

Автор
Михаил Котляр
биткоин падение биржа криптовалюта
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Стоимость биткоина обновила исторический максимум
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Цена биткоина впервые превысила $34 тыс.
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Биткоин второй раз за сутки обновил исторический максимум
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