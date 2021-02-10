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Предсказавший покупку биткоина компанией Tesla назвал тот пост троллингом

Пользователь Reddit, который месяц назад написал пост о рекордной инвестиции Tesla в биткоины, заявил, что его сообщение было шуткой. После того как Tesla объявила об инвестициях в биткоин на $1,5 млрд, цена на него взлетела
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Пользователь Reddit, который месяц назад называл себя инсайдером из компании Tesla Inc. и писал, что знает о планах компании по покупке биткоинов, сообщил, что его утверждения были шуткой. Об этом сообщает Reuters.

Сообщение пользователя с ником TSLAinsider о том, что Tesla собирается купить биткоины, было опубликовано на Reddit 2 января, однако сначала привлекло мало внимания, отмечает агентство.

«Я разработчик программного обеспечения в отделе исследований и разработок Tesla в Калифорнии, за последние 72 часа наша компания купила 24 701 BTC по средней цене $33 142», — написал он в субреддите, посвященном биткоинам (сейчас пост удален). Он отметил, что не знает, что случится, когда новость появится в СМИ, но думает, что цена на криптовалюту «взорвется».

На этот пост обратили внимание уже после того, как 10 февраля компания Tesla Илона Маска отчиталась о покупке биткоинов на сумму $1,5 млрд — в заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), пишет Reuters. Вслед за заявлением компании стоимость биткоина резко взлетела до отметки $46 тыс. за биткоин.

В заявлении Tesla объяснила покупку биткоинов обновлением политики инвестирования и стремлением «максимизировать прибыль» от свободных средств. В компании также сообщили, что планируют начать принимать оплату за электромобили криптовалютой. «Я же говорил вам», — написал после этого TSLAinsider на Reddit.

9 февраля предсказавший сделку TSLAinsider сообщил New York Post, что на самом деле он 24-летний студент из Германии, а сообщение о покупке криптовалюты было шуткой. «Если вы хотите знать правду: я молодой немецкий парень и принимал «кислоту», пока писал этот пост в прошлом месяце», — сказал он. «Я был уверен, что Илон собирается купить биткоины, поэтому я создал этот тролль-пост», — объяснил он свои мотивы.

Пользователь TSLAinsider также подтвердил Reuters, что информация в статье New York Post верна. При этом агентство отмечает, что не смогло независимо проверить личность пользователя и достоверность его первоначальных или последующих заявлений. Tesla не ответила на запрос Reuters.

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