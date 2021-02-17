Финансы , 17 фев, 23:56
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Курс биткоина установил новый рекорд
Курс криптовалюты биткоин превысила $52 тыс., следует из данных биржи Coindesk.
Стоимость биткоина выросла на 8,29% и достигла $52,4 тыс.
16 февраля курс этой криптовалюты впервые достиг отметки в $50 тыс.
В начале февраля компания Tesla Илона Маска уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) о том, что вложила $1,5 млрд в криптовалюту. Производитель электромобилей заявил, что «в ближайшем будущем» планирует начать принимать оплату биткоинами.