Курс биткоина установил новый рекорд

Курс криптовалюты биткоин превысила $52 тыс., следует из данных биржи Coindesk.

Стоимость биткоина выросла на 8,29% и достигла $52,4 тыс.

16 февраля курс этой криптовалюты впервые достиг отметки в $50 тыс.

В начале февраля компания Tesla Илона Маска уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) о том, что вложила $1,5 млрд в криптовалюту. Производитель электромобилей заявил, что «в ближайшем будущем» планирует начать принимать оплату биткоинами.