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Финансы ,  
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Курс биткоина установил новый рекорд

Курс криптовалюты биткоин превысила $52 тыс., следует из данных биржи Coindesk.

Стоимость биткоина выросла на 8,29% и достигла $52,4 тыс.

16 февраля курс этой криптовалюты впервые достиг отметки в $50 тыс.

Курс биткоина побил рекорд и превысил $49 тыс.
Финансы
Биткойн-банкомат

В начале февраля компания Tesla Илона Маска уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) о том, что вложила $1,5 млрд в криптовалюту. Производитель электромобилей заявил, что «в ближайшем будущем» планирует начать принимать оплату биткоинами.

После этого курс биткоина обновил исторический максимум. На криптобирже Binance его стоимость впервые превысили $44 тыс., побив рекорд. Тогда за сутки криптовалюта подорожала на 13%.

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