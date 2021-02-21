Двух сотрудников колонии отстранили после сообщений об изнасиловании

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В ходе проверок ФСИН в исправительной колонии № 6 в Иркутской области были выявлены случаи изнасилования, двое сотрудников колонии отстранены от работы. Об этом сообщается на сайте регионального главка ведомства.

Осужденного, который подвергся изнасилованию, экстренно госпитализировали в областную больницу. «Также были приняты заявления от подозреваемых, обвиняемых и осужденных о противоправных действиях сотрудников и следственно-арестованных СИЗО-1, заявления зарегистрированы в установленном законом порядке», — говорится в сообщении.

Ранее об изнасиловании в колонии сообщила правозащитная организация «Гулагу.нет».

Как рассказал РБК адвокат Дмитрий Дмитриев, у осужденного Тахиржона Бакиева произошел конфликт с сокамерниками, после чего заключенные стали его оскорблять и отобрали у него Коран. Бакиев собрал вещи и покинул барак. Сотрудники колонии заметили его, связали ему руки скотчем и затащили обратно в камеру, там другие осужденные избили его и изнасиловали, сообщил адвокат.

«Затем его затолкали под нары, заставили сумками, несколько дней он там лежал, периодически терял сознание, на поверке заключенные представлялись его именем», — рассказал Дмитриев.