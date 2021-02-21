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Двух сотрудников колонии отстранили после сообщений об изнасиловании

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

В ходе проверок ФСИН в исправительной колонии № 6 в Иркутской области были выявлены случаи изнасилования, двое сотрудников колонии отстранены от работы. Об этом сообщается на сайте регионального главка ведомства.

Осужденного, который подвергся изнасилованию, экстренно госпитализировали в областную больницу. «Также были приняты заявления от подозреваемых, обвиняемых и осужденных о противоправных действиях сотрудников и следственно-арестованных СИЗО-1, заявления зарегистрированы в установленном законом порядке», — говорится в сообщении.

Ранее об изнасиловании в колонии сообщила правозащитная организация «Гулагу.нет».

Как рассказал РБК адвокат Дмитрий Дмитриев, у осужденного Тахиржона Бакиева произошел конфликт с сокамерниками, после чего заключенные стали его оскорблять и отобрали у него Коран. Бакиев собрал вещи и покинул барак. Сотрудники колонии заметили его, связали ему руки скотчем и затащили обратно в камеру, там другие осужденные избили его и изнасиловали, сообщил адвокат.

«Затем его затолкали под нары, заставили сумками, несколько дней он там лежал, периодически терял сознание, на поверке заключенные представлялись его именем», — рассказал Дмитриев.

Организация «Гулагу.нет» направила материалы о случившемся во ФСИН и Генпрокуратуру. РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры.

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В конце января управление СК Иркутской области возбудило два уголовных дела по факту совершения противоправных действий в отношении 31-летнего осужденного и по факту халатности должностных лиц исправительной колонии. «Следователи СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные действия», — говорится в сообщении ведомства.

В декабре 2019 года пресс-служба ФСИН сообщила, что случаи насилия и пыток в российских исправительных колониях не носят «систематический характер». По данным СК, с 2015 по 2018 год количество уголовных дел о превышении полномочий с применением насилия или спецсредств (ч. 3 ст. 286 УК), возбужденных против сотрудников ФСИН, составляет одно уголовное дело на 44 сообщения о насилии в колонии или СИЗО. Всего за этот период в России возбудили 148 таких уголовных дел, сообщений о преступлениях было около 6,5 тыс. В некоторых регионах количество сообщений о пытках в учреждениях ФСИН исчислялось сотнями, а уголовных дел — либо единицы, либо ни одного.

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