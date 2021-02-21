В Севастопольском университете назвали санкции Зеленского рекламой

Вид на здание Севстопольского государственного университета (Фото: sevsu.ru / Facebook)

Включение Севастопольского государственного университета в украинские санкционные списки будет способствовать популярности этого образовательного учреждения. Об этом заявил ректор СевГУ Владимир Нечаев, его комментарий РБК предоставили в управлении информационной политики, маркетинга и PR университета.

«Это решение, на мой взгляд, способствует раскрутке Севастопольского государственного университета на мировой арене. <...> Подумают, что мы ребята очень крутые, раз целое государство на нас ополчилось. Я думаю, что теперь люди хотя бы заглянут на нашу страницу в интернете», — сказал Нечаев.

Нечаев также отметил, что вуз поставили в один ряд с сетью «Спортмастер» и предприятиями Медведчука. Он напомнил, что до сих пор ни одно образовательное учреждение не попадало в списки антироссийских санкций.

«Нужно было совершить выдающееся, чтобы из всех университетов России выбрали именно нас. Как говорил Ленин, если нас перестали ругать, значит, мы делаем что-то не так. Я думаю, если нас отправили в санкционный список, значит, мы делаем все так», — сказал Нечаев.

По его мнению, решение украинских властей говорит о том, что Севастопольский государственный университет «представляет значимую величину, на которую стоит обращать внимание даже целому президенту Украины». Нечаев добавил, что университет не реализует антиукраинской политики.