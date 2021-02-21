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Политика ,  
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В Севастопольском университете назвали санкции Зеленского рекламой

Вид на здание Севстопольского государственного университета
Вид на здание Севстопольского государственного университета (Фото: sevsu.ru / Facebook)

Включение Севастопольского государственного университета в украинские санкционные списки будет способствовать популярности этого образовательного учреждения. Об этом заявил ректор СевГУ Владимир Нечаев, его комментарий РБК предоставили в управлении информационной политики, маркетинга и PR университета.

«Это решение, на мой взгляд, способствует раскрутке Севастопольского государственного университета на мировой арене. <...> Подумают, что мы ребята очень крутые, раз целое государство на нас ополчилось. Я думаю, что теперь люди хотя бы заглянут на нашу страницу в интернете», — сказал Нечаев.

Нечаев также отметил, что вуз поставили в один ряд с сетью «Спортмастер» и предприятиями Медведчука. Он напомнил, что до сих пор ни одно образовательное учреждение не попадало в списки антироссийских санкций.

«Нужно было совершить выдающееся, чтобы из всех университетов России выбрали именно нас. Как говорил Ленин, если нас перестали ругать, значит, мы делаем что-то не так. Я думаю, если нас отправили в санкционный список, значит, мы делаем все так», — сказал Нечаев.

По его мнению, решение украинских властей говорит о том, что Севастопольский государственный университет «представляет значимую величину, на которую стоит обращать внимание даже целому президенту Украины». Нечаев добавил, что университет не реализует антиукраинской политики.

«Возможно, каким-то образом это (введение санкций. — РБК) связано с динамикой развития университета, его технологической составляющей, которая вызвала опасения украинских властей», — сказал он.

Нечаев также рассказал, что в вузе учатся украинские студенты, однако они «уже не составляют большинство иностранных студентов». «Последние годы приезжают в основном ребята из Донецка и Луганска. Возможно, для семей из Украины эти санкции станут ограничением на поступление. Но в целом абитуриенты из Украины не слишком нацелены на российские вузы», — отметил он.

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Зеленский утвердил санкции против Медведчука и его жены
Политика
Виктор Медведчук

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о санкциях против 18 юридических лиц, среди которых, помимо Севастопольского государственного университета, сеть магазинов «Спортмастер», зарегистрированные в России компании: «НЗНП Менеджмент», «Новошахтинский завод нефтепродуктов», «Фармацевт плюс», «Дон Экспорт», «ИСС-Софт», «ИндаСофт», «Роузвуд Шиппинг», «Донские Угли», «БИОТЭК», «Гемодженикс», «Медоборудование», «Тосол-Синтез трейдинг».

Также санкции были введены против восьми человек, в том числе депутата Верховной рады и одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Под ограничения попали пять россиян: Константин Вацковский, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов.

Как рассказали в Службе безопасности Украины (СБУ), ограничения вводятся в связи с расследованием по финансированию терроризма и касаются поставок угля с территории непризнанной Луганской народной республики. Санкции предполагают арест имущества сроком на три года.

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