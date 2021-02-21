Эксперты назвали меры профилактики при птичьем гриппе

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При птичьем гриппе, как и при коронавирусе, следует носить маску и избегать больших скоплений людей, а также хорошо обрабатывать мясо птицы. В первую очередь меры предосторожности должны соблюдать работники птицеводческих ферм. Об этом рассказали опрошенные РБК эксперты.

По словам инфекциониста, педиатра, профессора кафедры педиатрии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского Елены Мескиной, птичий грипп передается преимущественно от животных и распространен в Юго-Восточной Азии. «Больше подвержены заражению люди, которые ухаживают за животными или используют в пищу мясо птицы, недостаточно проваренное или прожаренное», — рассказала она.

Инфекционист отметила, что вспышки птичьего гриппа периодически происходят, однако не в таких масштабах, как пандемия COVID-19.

«Птичий грипп имеет незначительное значение в сравнении с пандемией коронавируса. Вирусы гриппа все время возникают, изменяются. Меры предосторожности такие же, как и при коронавирусе: не ходить, где много народа, носить маску», — рассказал вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.