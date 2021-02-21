ВОЗ получила данные о заражении россиян новым видом птичьего гриппа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила от России уведомление о заражении людей птичьим гриппом H5N8. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель организации Тарик Яшаревич.

«Это будет первый случай инфицирования людей H5N8, если он получит подтверждение», — заявил он. Яшаревич отметил, что у заразившихся не было симптомов, также нет информации о дальнейшей передаче вируса от человека к человеку.

Представитель ВОЗ добавил, что организация обсуждает произошедшее с властями России, чтобы собрать больше данных и оценить, как это событие повлияет на общественное здравоохранение.

20 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявлены первые в мире случаи заражения человека вирусом H5N8. До этого он фиксировался только у птиц. Новым штаммом заразились семь сотрудников птицефабрики в одном из южных регионов страны, в каком именно, она не уточнила. Вспышка инфекции там произошла в декабре 2020 года.