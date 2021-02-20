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Вирусологи оценили риск распространения птичьего гриппа среди людей

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Научно подтвержденных фактов заболевания человека птичьим гриппом, который вызывается вирусом H5N8, в настоящее время нет, заявил РБК доктор биологических наук, профессор вирусологии, директор Евразийского института зоонозных инфекций Александр Шестопалов. Ранее 20 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявлены первые в мире случаи заражения человека вирусом H5N8. До этого он фиксировался только у птиц.

По словам Шестопалова, в вирусологии и микробиологии есть понятие «триада Коха» — условия признания агента возбудителем болезни. Одно из таких условий — это «выведение возбудителя в чистой культуре». «Здесь такой ситуации нет <...>. Вирус-то у них не выделялся. Вот если они выделят его в культуру — предоставят сиквенс [данные о структуре] этого вируса, тогда с точки зрения и науки, и практики имеет смысл разговаривать», — отметил он. Два других условия триады: возбудитель должен быть обнаружен во всех случаях болезни, но не встречаться у здоровых людей; попадание культуры микроба в организм должно вызывать заболевание.

«Вектор» пообещал сделать вакцину от передающегося людям птичьего гриппа
Общество
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Шестопалов назвал данное событие «абсолютно незначимым», поскольку этот вирус циркулирует по территории России с 2011–2012 года, давно выявлялся у домашней и дикой птицы. «В этом году было несколько эпизоотий из-за этого вируса на птицефабриках, в частных подворьях практически по всей территории России и в Западной Европе», — напомнил вирусолог.

Он подчеркнул, что возбудителя птичьего гриппа выявили методом ПЦР, где есть «определенная доля ошибок».

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев заявил РБК, что в мире время от времени целый ряд заболеваний передается от животных людям. По его словам, межвидовые переходы случаются довольно редко и это сложный процесс. Однако такие случаи ранее были описаны, в том числе и для птичьего гриппа.

В двух странах Европы обнаружили птичий грипп
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«Тут же какая ситуация: вот СМИ дали информацию о новом вирусе, и многие забеспокоились, но многие похожие вещи происходят, и никто внимания не обращает. Например, сальмонеллез передается от лягушек и черепах, особенно в контактных зоопарках. Дети заражаются, кто-то хочет доставить ребенку радость, а в результате он серьезно заболевает», — отметил Малышев.

Он напомнил, что у человека встречается около 1,4–1,5 тыс. различных инфекционных заболеваний, а у животных еще больше, что является нормой.

Ранее директор новосибирского вирусологического центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что центр готов приступить к разработке вакцины против выявленного в стране вируса птичьего гриппа H5N8.

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