Вирусологи оценили риск распространения птичьего гриппа среди людей

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Научно подтвержденных фактов заболевания человека птичьим гриппом, который вызывается вирусом H5N8, в настоящее время нет, заявил РБК доктор биологических наук, профессор вирусологии, директор Евразийского института зоонозных инфекций Александр Шестопалов. Ранее 20 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявлены первые в мире случаи заражения человека вирусом H5N8. До этого он фиксировался только у птиц.

По словам Шестопалова, в вирусологии и микробиологии есть понятие «триада Коха» — условия признания агента возбудителем болезни. Одно из таких условий — это «выведение возбудителя в чистой культуре». «Здесь такой ситуации нет <...>. Вирус-то у них не выделялся. Вот если они выделят его в культуру — предоставят сиквенс [данные о структуре] этого вируса, тогда с точки зрения и науки, и практики имеет смысл разговаривать», — отметил он. Два других условия триады: возбудитель должен быть обнаружен во всех случаях болезни, но не встречаться у здоровых людей; попадание культуры микроба в организм должно вызывать заболевание.

Шестопалов назвал данное событие «абсолютно незначимым», поскольку этот вирус циркулирует по территории России с 2011–2012 года, давно выявлялся у домашней и дикой птицы. «В этом году было несколько эпизоотий из-за этого вируса на птицефабриках, в частных подворьях практически по всей территории России и в Западной Европе», — напомнил вирусолог.

Он подчеркнул, что возбудителя птичьего гриппа выявили методом ПЦР, где есть «определенная доля ошибок».