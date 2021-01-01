В двух странах Европы обнаружили птичий грипп

В Норвегии выявили птичий грипп у дикого гуся, сообщает Национальный институт общественного здравоохранения.

Вирус был обнаружен у птицы, найденной в провинции Ругаланн. Исследования показали, что она заражена высокопатогенным вирусом гриппа типа A (H5N8). Власти отмечают, что это первый случай высокопатогенного птичьего гриппа в стране. При этом в Институте общественного здравоохранения оценивают риск заражения людей как очень низкий.

Норвежское управление по безопасности продуктов сообщило, что вводит комендантский час для домашних птиц вдоль всего побережья, от провинции Эстфолл до Ругаланна. Это значит, что все птицы должны находиться в помещении, чтобы избежать контакта с дикими сородичами.

Кроме того, вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в Бельгии. Федеральное агентство по пищевой безопасности страны сообщило, что 26 ноября на птицефабрике в городе Менен (провинция Западная Фландрия) на границе с Францией выявили высокопатогенный вирус гриппа H5N5. Reuters со ссылкой на Всемирную организацию по охране здоровья животных уточняет, что от инфекции погибли 600 птиц. Из-за вспышки пришлось уничтожить еще более 150 тыс. птиц.

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