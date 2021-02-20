«Вектор» пообещал сделать вакцину от передающегося людям птичьего гриппа

Оперативное выявление вируса в России и расшифровка вируса позволят ученым уже сейчас начать создание препарата от него. В субботу Анна Попова сообщила, что вирус новой этиологии выявили у семи работников птицефабрики

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Новосибирский вирусологический центр «Вектор» уже сегодня может приступить к разработке вакцины против выявленного в стране нового вируса птичьего гриппа H5N8. Об этом заявил директор центра Ринат Максютов в эфире «Первого канала».

По его словам, оперативное выявление нового штамма является безусловной победой отечественной системы санитарного надзора.

«Сработал эпидемиологический щит страны. Столь оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет уже сегодня приступить к разработке тест-системы, которая позволит оперативно выявлять случаи заболевания у человека и принимать решения о начале лечения. А также начать работу по созданию кандидатного вакцинного штамма», — сказал Максютов.

20 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявлены первые в мире случаи заражения человека вирусом H5N8. До этого он фиксировался только у птиц.