Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 89,66 (+0,12) Инвестиции, 15:36
Михаила Ефремова этапировали обратно в Белгородскую область Общество, 18:34 Биткоин выше $57 тыс. и налоги на криптовалюту. Главные события недели Крипто, 18:34 «Вектор» пообещал сделать вакцину от передающегося людям птичьего гриппа Общество, 18:28 Длина пробок на МКАД сократилась на 40% после ограничения проезда фур Авто, 18:21 Сборная России по биатлону завоевала первую медаль на чемпионате мира Спорт, 18:13 Суд признал законным 15-летний приговор Шестуну Общество, 18:04 Лошади, кроссовки и ипотека: что будут делить Ким Кардашьян и Канье Уэст Стиль, 18:01 Креативность и вкус: хурма в золе и другие рецепты шеф-поваров РБК Стиль и Miele, 17:58 Правительство выделило Крыму еще 113 млрд руб. Экономика, 17:53 Принцесса Евгения опубликовала первые фото своего сына Стиль, 17:49 Оппозиция Армения пообещала протестные акции нон-стоп Политика, 17:49 Российская биатлонистка сообщила о нехватке сил в ходе выступления на ЧМ Спорт, 17:38 Вылетевший из Тюмени борт Utair вернулся из-за технической неисправности Общество, 17:30 Водородный суперкар Hyperion XP-1 испытали на дорогах Лос-Анджелеса. Фото Авто, 17:15
Общество ,  
0 

«Вектор» пообещал сделать вакцину от передающегося людям птичьего гриппа

Оперативное выявление вируса в России и расшифровка вируса позволят ученым уже сейчас начать создание препарата от него. В субботу Анна Попова сообщила, что вирус новой этиологии выявили у семи работников птицефабрики
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Новосибирский вирусологический центр «Вектор» уже сегодня может приступить к разработке вакцины против выявленного в стране нового вируса птичьего гриппа H5N8. Об этом заявил директор центра Ринат Максютов в эфире «Первого канала».

По его словам, оперативное выявление нового штамма является безусловной победой отечественной системы санитарного надзора.

«Сработал эпидемиологический щит страны. Столь оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет уже сегодня приступить к разработке тест-системы, которая позволит оперативно выявлять случаи заболевания у человека и принимать решения о начале лечения. А также начать работу по созданию кандидатного вакцинного штамма», — сказал Максютов.

Роспотребнадзор сообщил о новом вирусе, способном заражать людей
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

20 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявлены первые в мире случаи заражения человека вирусом H5N8. До этого он фиксировался только у птиц.

«В России лабораторно подтвержден первый случай инфицирования человека вирусом гриппа A, гриппа птиц H5N8», — заявила Попова, назвав это победой российских ученых.

Новым штаммом птичьего гриппа заразились семь сотрудников птицефабрики в одном из южных регионов страны. Вспышка инфекции там произошла в декабре 2020 года. Течение болезни у всех пациентов было легким, сейчас все они чувствуют себя хорошо.

Читайте на РБК Pro
Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Минус 50 млрд руб.: как строители пытаются вернуть деньги лопнувших СРО Почему «Яндекс», Netflix и Microsoft вынуждены были перейти на свой шрифт Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать

В двух странах Европы обнаружили птичий грипп
Общество

Попова подчеркнула, что H5N8 смог преодолеть межвидовой барьер, то есть передаться от птицы к человеку, но люди пока что не передают вирус друг другу. «Насколько быстро последующие мутации позволят ему преодолеть и этот барьер, покажет время», — сообщила глава Роспотребнадзора.

Впервые птичий грипп у человека диагностировали в 1997 году в Гонконге — тогда умерли шесть человек из 18 заразившихся вирусом H5N1. После этого вспышки птичьего гриппа среди людей происходили в 2003, 2005, 2008 годах во Вьетнаме, Камбодже, Индонезии, Таиланде, Китае. По данным ВОЗ, к концу 2020 года в мире было выявлено 862 случая заражения, 455 человек умерли.

Автор
Михаил Котляр
вирус птичий грипп вакцина Россия
Материалы по теме
В двух странах Европы обнаружили птичий грипп
Общество
В Японии обнаружили новый очаг птичьего гриппа
Общество
В Омской области уничтожат 1,5 млн кур из-за птичьего гриппа
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter