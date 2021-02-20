Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения в Норильске
МЧС завершило поисковые работы на территории Норильской обогатительной фабрики, где обрушилась галерея дробильного цеха. Об этом РБК сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.
В поисковых работах задействовали более 200 человек и примерно 60 единиц техники, уточнили в ведомстве.
Обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло 20 февраля около четырех часов утра. В результате инцидента погибли три человека. В региональном МЧС сообщали РБК, что два человека самостоятельно вышли из-под завалов, четырех извлекли спасатели. Один из пострадавших позднее скончался в больнице, сообщил региональный следком.
Вскоре МЧС сообщило о нахождении еще двоих рабочих под завалами, они скончались.