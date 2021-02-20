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Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения в Норильске

Фото: МЧС России по Красноярскому краю
Фото: МЧС России по Красноярскому краю

МЧС завершило поисковые работы на территории Норильской обогатительной фабрики, где обрушилась галерея дробильного цеха. Об этом РБК сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

В поисковых работах задействовали более 200 человек и примерно 60 единиц техники, уточнили в ведомстве.

Как выглядит обрушившийся в Норильске цех. Фоторепортаж
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Обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло 20 февраля около четырех часов утра. В результате инцидента погибли три человека. В региональном МЧС сообщали РБК, что два человека самостоятельно вышли из-под завалов, четырех извлекли спасатели. Один из пострадавших позднее скончался в больнице, сообщил региональный следком.

Вскоре МЧС сообщило о нахождении еще двоих рабочих под завалами, они скончались.

«На месте обрушения галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики в городе Норильск обнаружены и извлечены спасателями два человека, без признаков жизни», — рассказали РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

СК по Красноярскому краю начал проверку по факту обрушения. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК).

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