Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения в Норильске

Фото: МЧС России по Красноярскому краю

МЧС завершило поисковые работы на территории Норильской обогатительной фабрики, где обрушилась галерея дробильного цеха. Об этом РБК сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

В поисковых работах задействовали более 200 человек и примерно 60 единиц техники, уточнили в ведомстве.

Обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло 20 февраля около четырех часов утра. В результате инцидента погибли три человека. В региональном МЧС сообщали РБК, что два человека самостоятельно вышли из-под завалов, четырех извлекли спасатели. Один из пострадавших позднее скончался в больнице, сообщил региональный следком.

Вскоре МЧС сообщило о нахождении еще двоих рабочих под завалами, они скончались.