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Защита Навального обжалует его постановку на учет как склонного к побегу

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Защита оппозиционера Алексея Навального обжалует решение о постановке его на учет как склонного к побегу. Об этом сообщила адвокат Ольга Михайлова, передает корреспондент РБК.

Навальный сообщил, что его поставили на учет как склонного к побегу
Политика
Алексей Навальный

Ранее Навальный сообщил, что ему присвоили статус склонного к побегу заключенного. По словам оппозиционера, во время обеда к нему зашли охранники и отвели в комнату на другом этаже, где сообщили о заседании соответствующей профилактической комиссии, после чего дали подписать документ об ознакомлении.

Такой статус может означать повышение риска отказа в условно-досрочном освобождении. Так, в обзоре практики условно-досрочного освобождения от Верховного суда говорилось о случае, когда суд в Петропавловске-Камчатском отказал в УДО осужденному, который признал вину, не имел взысканий, был трудоустроен, положительно характеризовался администрацией, дважды поощрялся. Это мотивировали тем, что в личном деле осужденного говорилось о склонности к употреблению алкоголя, была пометка о склонности к побегу, а также тем, что он, имея возможность погашать гражданский иск, не занимался этим.

2 февраля суд заменил Навальному условное наказание по делу «Ив Роше» на реальный срок, назначив ему 3,5 года колонии общего режима (с учетом срока под домашним арестом он проведет в колонии два года восемь месяцев). Суд посчитал законными требования ФСИН, утверждавшей, что он систематически нарушал условия отбывания наказания. В субботу в Бабушкинском суде проходит выездное заседание Мосгорсуда по апелляционной жалобе Навального на это решение.

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