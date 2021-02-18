Навальный сообщил о постановке на учет как склонного к побегу

Этот статус может грозить повышением риска отказа в условно-досрочном освобождении. Сейчас Навальный находится в СИЗО «Матросская тишина»

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил в Instagram, что ему присвоили статус склонного к побегу заключенного. Сейчас Навальный находится в СИЗО «Матросская тишина», 2 февраля суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

По словам Навального, во время обеда к нему зашли охранники и отвели в комнату на другом этаже, где были «трое: капитан, подполковник и полковник». Как пишет оппозиционер, они сообщили ему, что в комнате идет заседание профилактической комиссии («решено поставить вас на профилактический учет как склонного к побегу»), после чего дали подписать документ об ознакомлении.

Согласно инструкции Минюста по профилактике правонарушений среди лиц, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС), списки склонных к побегу должны уточняться ежедневно, их ставят на профилактический учет. Сама же индивидуальная профилактика правонарушений может выражаться как в беседах, так и в изоляции подозреваемого, обвиняемого или осужденного «от связей и условий, оказывающих на него негативное влияние».

Этот статус может означать повышение риска отказа в условно-досрочном освобождении. Так, в обзоре практики условно-досрочного освобождения от Верховного суда говорилось о случае, когда суд в Петропавловске-Камчатском отказал в УДО осужденному, который признал вину, не имел взысканий, был трудоустроен, положительно характеризовался администрацией, дважды поощрялся. Это мотивировали тем, что в личном деле осужденного говорилось о склонности к употреблению алкоголя, есть пометка о склонности к побегу, а также тем, что он, имея возможность погашать гражданский иск, не занимался этим.

РБК направил запрос в пресс-бюро ФСИН России.