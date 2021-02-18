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Дело Навального ,  
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Навальный сообщил о постановке на учет как склонного к побегу

Этот статус может грозить повышением риска отказа в условно-досрочном освобождении. Сейчас Навальный находится в СИЗО «Матросская тишина»

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил в Instagram, что ему присвоили статус склонного к побегу заключенного. Сейчас Навальный находится в СИЗО «Матросская тишина», 2 февраля суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

По словам Навального, во время обеда к нему зашли охранники и отвели в комнату на другом этаже, где были «трое: капитан, подполковник и полковник». Как пишет оппозиционер, они сообщили ему, что в комнате идет заседание профилактической комиссии («решено поставить вас на профилактический учет как склонного к побегу»), после чего дали подписать документ об ознакомлении.

Согласно инструкции Минюста по профилактике правонарушений среди лиц, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС), списки склонных к побегу должны уточняться ежедневно, их ставят на профилактический учет. Сама же индивидуальная профилактика правонарушений может выражаться как в беседах, так и в изоляции подозреваемого, обвиняемого или осужденного «от связей и условий, оказывающих на него негативное влияние».

Этот статус может означать повышение риска отказа в условно-досрочном освобождении. Так, в обзоре практики условно-досрочного освобождения от Верховного суда говорилось о случае, когда суд в Петропавловске-Камчатском отказал в УДО осужденному, который признал вину, не имел взысканий, был трудоустроен, положительно характеризовался администрацией, дважды поощрялся. Это мотивировали тем, что в личном деле осужденного говорилось о склонности к употреблению алкоголя, есть пометка о склонности к побегу, а также тем, что он, имея возможность погашать гражданский иск, не занимался этим.

РБК направил запрос в пресс-бюро ФСИН России.

ЕСПЧ потребовал от российских властей освободить Навального
Политика
Алексей Навальный

Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево по возвращению из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления. В Берлине заявляли, что оппозиционер был отравлен веществом из той же группы, что и яд «Новичок», Москва же такие обвинения отвергала, отмечая, что до отправки в Берлин в организме Навального не было обнаружено следов отравляющих веществ. Федеральная служба наказаний обвинила оппозиционера в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше», в частности в неявке в контрольные органы. Суд, состоявшийся 2 февраля, удовлетворил требования ФСИН и заменил Навальному условное наказание по этому делу на реальный срок. Он должен будет провести в колонии два года и восемь месяцев.

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что российские власти должны освободить Навального. Решение было принято в соответствии с правилом 39 регламента суда о применении обеспечительных мер. Минюст назвал решение ЕСПЧ «явным и грубым вмешательством в деятельность судебной власти суверенного государства». Глава ведомства Константин Чуйченко заявил, что постановление ЕСПЧ заведомо неисполнимо, так как в российских законах нет правовых оснований для освобождения политика.

Авторы
Анастасия Курносова, Анастасия Батманова
При участии
Елизавета Ламова
Алексей Навальный СИЗО
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