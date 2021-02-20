Автозак с Навальным приехал в Бабушкинский суд

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Оппозиционера Алексея Навального доставили в Бабушкинский районный суд в Москве, сообщает ТАСС. Его привезли в суд в автозаке в сопровождении машин ДПС из СИЗО «Матросская Тишина» за 2,5 часа до начала рассмотрения его жалобы на замену условного срока на реальный. Он находится в конвойной комнате. Около суда усилены меры безопасности.

В субботу, 20 января, в Бабушкинском суде рассмотрят два дела в отношении Навального. Первым будет выездное заседание Мосгорсуда, на котором рассмотрят апелляционную жалобу Навального по делу о замене условного срока на реальный.

Во второй половине дня мировой суд продолжит рассматривать уголовное дело против Навального о клевете на ветеран Игната Артеменко. В рамках этого процесса, как ожидается, оппозиционер выступит с последним словом.