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Дело Навального ,  
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Автозак с Навальным приехал в Бабушкинский суд

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Оппозиционера Алексея Навального доставили в Бабушкинский районный суд в Москве, сообщает ТАСС. Его привезли в суд в автозаке в сопровождении машин ДПС из СИЗО «Матросская Тишина» за 2,5 часа до начала рассмотрения его жалобы на замену условного срока на реальный. Он находится в конвойной комнате. Около суда усилены меры безопасности.

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В субботу, 20 января, в Бабушкинском суде рассмотрят два дела в отношении Навального. Первым будет выездное заседание Мосгорсуда, на котором рассмотрят апелляционную жалобу Навального по делу о замене условного срока на реальный.

Во второй половине дня мировой суд продолжит рассматривать уголовное дело против Навального о клевете на ветеран Игната Артеменко. В рамках этого процесса, как ожидается, оппозиционер выступит с последним словом.

2 февраля суд изменил Навальному условное наказание по делу «Ив Роше» на реальный срок, назначив ему 3,5 года колонии общего режима (с учетом срока под домашним арестом он проведет в колонии два года восемь месяцев). Суд счел законными требования ФСИН, утверждавшей, что он систематически нарушал условия отбывания наказания. 5 февраля началось рассмотрение дела о клевете в отношении ветерана, которое возбудили против Навального из-за его постов в Twitter и Telegram, которые были посвящены людям, снявшимся в ролике RT в поддержку изменения Конституции.

В среду, 17 февраля, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что российские власти должны незамедлительно освободить оппозиционера Алексея Навального в соответствии с правилом 39 регламента суда — о применении обеспечительных мер. Глава Минюста Константин Чуйченко требование ЕСПЧ назвал необоснованным, неправомерным, а также заведомо невыполнимым.

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