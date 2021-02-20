Курс биткоина обновил исторический рекорд

Курс биткоина снова обновил исторический рекорд, преодолев отметку в $55 тыс., следует из данных криптовалютной биржи Binance.

Стоимость криптовалюты достигала $56,36 тыс. за монету. По данным на 02:58 20 февраля биткоин торговался на уровне $55,8 тыс.

Отметку в $50 тыс. за монету криптовалюта преодолела 16 февраля. Курс биткоина продолжает бить рекорды после падения в конце января.

В середине февраля глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал предложение создать собственную криптовалюту. Пользователи Twitter предложили ему несколько названий, среди них Eloncoin и Marscoin. «Это определенно будет Marscoin!» — написал Маск в ответ.