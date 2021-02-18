Маск оценил предложение создать собственную криптовалюту Marscoin

Среди других предложений пользователей Twitter было название Eloncoin. Бизнесмену предложили сделать эту криптовалюту «валютой Земли»

Фото: Javier Rojas / Global Look

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал предложение создать собственную криптовалюту и назвать ее Marscoin. Об этом он написал у себя в Twitter.

15 февраля Маск в Twitter пообещал поддержать владельцев Dogecoin в случае продажи криптовалюты. «Если основные держатели Dogecoin продадут большую часть своих монет, я окажу им полную поддержку. Единственная реальная проблема — это их слишком большая концентрация», — написал он.

В комментариях к твиту один из пользователей посоветовал бизнесмену создать свою криптовалюту, например Eloncoin, и сделать ее «валютой Земли». Другой предложил назвать ее Marscoin. Маск согласился. «Это определенно будет Marscoin!» — ответил он.

10 февраля глава Tesla и SpaceX рассказал, что купил для своего младшего сына (которого зовут X Æ A-12) криптовалюту Dogecoin. «Купил немного Dogecoin для маленького X, чтобы он мог быть малышом-ходлером (сленговое слово, обозначающее тех, кто покупает криптовалюты и держит их независимо от рыночной ситуации. — РБК)», — пошутил он, приложив видео с ребенком. Криптовалюта Dogecoin получила название в честь ставшей мемом собаки Doge.