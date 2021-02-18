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Маск оценил предложение создать собственную криптовалюту Marscoin

Среди других предложений пользователей Twitter было название Eloncoin. Бизнесмену предложили сделать эту криптовалюту «валютой Земли»
Tesla TSLA $793,2 -0,3% Купить
Фото: Javier Rojas / Global Look
Фото: Javier Rojas / Global Look

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал предложение создать собственную криптовалюту и назвать ее Marscoin. Об этом он написал у себя в Twitter.

15 февраля Маск в Twitter пообещал поддержать владельцев Dogecoin в случае продажи криптовалюты. «Если основные держатели Dogecoin продадут большую часть своих монет, я окажу им полную поддержку. Единственная реальная проблема — это их слишком большая концентрация», — написал он.

В комментариях к твиту один из пользователей посоветовал бизнесмену создать свою криптовалюту, например Eloncoin, и сделать ее «валютой Земли». Другой предложил назвать ее Marscoin. Маск согласился. «Это определенно будет Marscoin!» — ответил он.

Предсказавший покупку биткоина компанией Tesla назвал тот пост троллингом
Бизнес
Фото:Scott Olson / Getty Images

10 февраля глава Tesla и SpaceX рассказал, что купил для своего младшего сына (которого зовут X Æ A-12) криптовалюту Dogecoin. «Купил немного Dogecoin для маленького X, чтобы он мог быть малышом-ходлером (сленговое слово, обозначающее тех, кто покупает криптовалюты и держит их независимо от рыночной ситуации. — РБК)», — пошутил он, приложив видео с ребенком. Криптовалюта Dogecoin получила название в честь ставшей мемом собаки Doge.

В начале февраля Tesla объявила, что вложила $1,5 млрд в криптовалюту, и обещала начать принимать оплату биткоинами. Производитель электрокаров стал первой публичной компанией, закупившейся биткоинами на такую сумму. После этого курс криптовалюты обновил исторический максимум: ее стоимость впервые превысила $44 тыс., побив рекорд. Накануне курс биткоина установил новый рекорд, превысил $52 тыс.

Автор
Елена Чернышова
Илон Маск криптовалюта
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