Кремль исключил бойкот Россией Мюнхенской конференции по безопасности

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Россия не собирается бойкотировать Мюнхенскую конференцию по безопасности. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Никаких там бойкотов нет. Мне, честно говоря, неизвестно, кто участвует от нас, а кто нет», — сказал Песков и напомнил, что президент Владимир Путин не участвует.

Песков также уточнил, что, несмотря на отказ Путина от участия в конференции, «все возможности объяснять и доносить свою позицию заслуживают внимания».

Конференция по безопасности проходит в Мюнхене каждый год, начиная с 1963 года. Инициатором ее выступил немецкий публицист Эвальд-Генрих фон Клейст-Шменцин. В этом году конференция должна была пройти 19–21 февраля, но мероприятие отложили из-за пандемии COVID-19.