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Кремль исключил бойкот Россией Мюнхенской конференции по безопасности

Фото: Johannes Simon / Getty Images
Фото: Johannes Simon / Getty Images

Россия не собирается бойкотировать Мюнхенскую конференцию по безопасности. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Никаких там бойкотов нет. Мне, честно говоря, неизвестно, кто участвует от нас, а кто нет», — сказал Песков и напомнил, что президент Владимир Путин не участвует.

Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности
Политика
Владимир Путин

Песков также уточнил, что, несмотря на отказ Путина от участия в конференции, «все возможности объяснять и доносить свою позицию заслуживают внимания».

Конференция по безопасности проходит в Мюнхене каждый год, начиная с 1963 года. Инициатором ее выступил немецкий публицист Эвальд-Генрих фон Клейст-Шменцин. В этом году конференция должна была пройти 19–21 февраля, но мероприятие отложили из-за пандемии COVID-19.

О том, что Путин в этом году не поедет в Мюнхен, Песков сообщил 12 февраля. Это уже второй год подряд, когда российский президент не участвует в конференции. В 2020 году вместо главы государства в мероприятии участвовал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Особо резонансным выступлением российского президента стала так называемая «мюнхенская речь» Путина в 2007 года. Тогда он раскритиковал существующий мировой порядок. Критике подверглись в основном внешняя политика США и расширение НАТО на восток.

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