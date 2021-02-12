Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2021 году

Президент России Владимир Путин не присоединиться к Мюнхенской конференции по безопасности, которая запланирована в онлайн-формате на февраль. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ежегодная конференция по безопасности проходит в Мюнхене с 1963 года по инициативе немецкого публициста Эвальда-Генриха фон Клейста-Шменцина.

Путин пропустил мероприятие и в прошлом году. Вместо него Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.