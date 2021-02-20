Проценко сообщил о разработке способа определения COVID-19 по кашлю

Несколько групп исследователей разрабатывают способы определения коронавируса по кашлю, рассказал главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в эфире телеканала «Россия 1».

«Не только Сбербанк (Сбербанк ранее представил алгоритм, способный определить коронавирусную инфекцию по кашлю. — РБК) — есть несколько таких стартапов. В одном из таких проектов участвует и наша больница, потому что, как вы понимаете, у нас достаточно большая база данных кашля наших пациентов, которых мы записываем», — рассказал он.

В ходе исследования характер кашля сопоставляют с лабораторными исследованиями и результатами компьютерной томографии и пытаются установить связь, пояснил Проценко.

В середине января этого года «Сбер» показал тестовую версию приложения для определения COVID-19 по голосу, дыханию и кашлю. Чтобы оценить вероятность заражения, пользователь сначала должен выбрать имеющиеся у него симптомы из десяти вариантов — слабость, температура, кашель, диарея, сыпь, сухость языка, боль в горле, потеря обоняния, одышка или отсутствие симптомов. После этого необходимо записать голос и дыхание, а также покашлять в микрофон телефона.