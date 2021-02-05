Испанские ученые назвали необычные симптомы коронавируса

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Изменения на языке, на коже рук или стоп могут быть ранним признаком инфекции COVID-19, заключили испанские исследователи, изучавшие ход течения болезни у пациентов в мадридском полевом госпитале в апреле. Результаты были опубликованы в Британском журнале дерматологии.

В исследовании приняли участие 666 пациентов с коронавирусом. Почти у четверти из них возникли такие симптомы, как опухание и воспаление языка, а также бугорки и пятна на нем.

Помимо этого, у пациентов наблюдалось ощущение жжения в ладонях и ступнях. Некоторые заболевшие также сообщали о покраснении или отеке рук или ног.

При этом исследователи отметили, что такие симптомы возникали только у взрослых больных с пневмонией, поэтому специалисты не рекомендовали использовать их в качестве уникального индикатора при диагностике COVID-19.