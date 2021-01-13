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Пандемия коронавируса ,  
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«Сбер» показал работу способного определить COVID по кашлю приложения

В приложении пользователю предложат отметить симптомы заражения коронавирусом, прочитать фразу и покашлять в телефон. Этот сервис не ставит точный диагноз, а скорее, является личным ежедневным чекером, отметили в компании
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Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

«Сбер» показал работу тестовой версии приложения, которое способно оценить вероятность заражения коронавирусом по кашлю, дыханию и голосу, сообщает «РИА Новости».

Сначала приложение предложит пользователю выбрать имеющиеся у него симптомы заболевания из десяти вариантов — слабость, температура, кашель, диарея, сыпь, сухость языка, боль в горле, потеря обоняния, одышка или отсутствие симптомов.

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Затем пользователю предложат записать его голос. Для этого нужно будет, исключив посторонний шум, громко прочитать фразу: «Я надеюсь, что мои записи помогут справиться с пандемией коронавируса», держа телефон на расстоянии 20–30 см от лица. После этого пользователь также должен будет записать звуки своего дыхания и покашлять в микрофон телефона.

Затем приложение проанализирует полученные данные, оценит вероятность заражения коронавирусом и выдаст результат. Он не будет являться диагнозом, предупредили разработчики.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Алгоритм определения COVID-19 работает на основе искусственного интеллекта. Для «тренировки» нейросети, которая анализирует спектрограммы звуков, использовались собранные в российских клиниках записи дыхания и кашля пациентов, у которых диагностировали COVID-19, сообщили в «Сбере». Благодаря запуску приложения он планирует повысить точность модели.

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Новое приложение «Сбера» — это не медицинский диагностический инструмент, а скорее, персональный ежедневный чекер, отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, «Сбер» планирует создать специальное приложение, которое станет доступно в App Store и Google Play.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
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