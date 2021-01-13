«Сбер» показал работу способного определить COVID по кашлю приложения

В приложении пользователю предложат отметить симптомы заражения коронавирусом, прочитать фразу и покашлять в телефон. Этот сервис не ставит точный диагноз, а скорее, является личным ежедневным чекером, отметили в компании

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

«Сбер» показал работу тестовой версии приложения, которое способно оценить вероятность заражения коронавирусом по кашлю, дыханию и голосу, сообщает «РИА Новости».

Сначала приложение предложит пользователю выбрать имеющиеся у него симптомы заболевания из десяти вариантов — слабость, температура, кашель, диарея, сыпь, сухость языка, боль в горле, потеря обоняния, одышка или отсутствие симптомов.

Video

Затем пользователю предложат записать его голос. Для этого нужно будет, исключив посторонний шум, громко прочитать фразу: «Я надеюсь, что мои записи помогут справиться с пандемией коронавируса», держа телефон на расстоянии 20–30 см от лица. После этого пользователь также должен будет записать звуки своего дыхания и покашлять в микрофон телефона.

Затем приложение проанализирует полученные данные, оценит вероятность заражения коронавирусом и выдаст результат. Он не будет являться диагнозом, предупредили разработчики.