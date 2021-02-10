Мадуро назвал сроки поставки первой партии «Спутник V» в Венесуэлу

Первая партия российской вакцины "Спутник V" против коронавирусной инфекции прибудет в Венесуэлу на следующей неделе. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, выступление которого транслировалось на его странице в Facebook.

«Мы объявляем о прибытии первой партии «Спутник V» на следующей неделе», — сказал Мадуро.

В первую очередь вакцинацию пройдут медики страны. «Затем будем вакцинировать педагогов и представителей движения «Мы — Венесуэла», — сказал он.

Ранее Венесуэле прошли испытания российской вакцины. В них приняли участие 2 тыс. человек, включая сына Мадуро Герра и его старшей сестры Марии Терезы.