Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 74,12 (-0,14) Инвестиции, 09 фев, 13:58
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 89,53 (+0,13) Инвестиции, 09 фев, 13:58
Мадуро назвал сроки поставки первой партии «Спутник V» в Венесуэлу Политика, 05:46 Россиянка Касаткина уступила седьмой ракетке мира на Australian Open Спорт, 05:38 Что умеет интеллектуальная система в автомобилях Porsche РБК и Porsche, 05:30 Россиянка Потапова впервые вышла в третий круг турнира Большого шлема Спорт, 05:28 Синоптики спрогнозировали самый продолжительный снегопад за три года Общество, 05:15 Фильм российского режиссера о свинье вошел в шорт-лист «Оскара» Общество, 04:52 Как меняются современные магазины и поведение покупателей РБК и МегаФон, 04:25 Власти Чили договорились о поставке вакцины «Спутник V» Общество, 04:18 Хабиб Нурмагомедов заявил о готовности освободить титул чемпиона UFC Спорт, 04:00 Фильм Кончаловского вошел в шорт-лист премии «Оскар» Общество, 03:46 Ректор Sciences Po покинул пост из-за секс-скандала Общество, 03:28 Как управлять климатом и качеством воздуха дома РБК Стиль и LG SIGNATURE, 03:11 Disney решила закрыть создавшую «Ледниковый период» и «Роботов» студию Бизнес, 02:49 Сенат США признал конституционным процесс импичмента Трампу Политика, 02:14
Пандемия коронавируса ,  
0 

Мадуро назвал сроки поставки первой партии «Спутник V» в Венесуэлу

Первая партия российской вакцины "Спутник V" против коронавирусной инфекции прибудет в Венесуэлу на следующей неделе. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, выступление которого транслировалось на его странице в Facebook.

«Мы объявляем о прибытии первой партии «Спутник V» на следующей неделе», — сказал Мадуро.

В первую очередь вакцинацию пройдут медики страны. «Затем будем вакцинировать педагогов и представителей движения «Мы — Венесуэла», — сказал он.

В Венесуэле сообщили о результатах исследования вакцины «Спутник V»
Общество
Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

Ранее Венесуэле прошли испытания российской вакцины. В них приняли участие 2 тыс. человек, включая сына Мадуро Герра и его старшей сестры Марии Терезы.

После испытаний власти договорились с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о поставке в страну 10 млн доз препарата. Соглашение было подписано 29 декабря. На следующий день Мадуро пообещал вакцинировать 10 млн граждан своей страны за 90 дней.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Читайте на РБК Pro
Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Советское очарование: почему бренды продолжают эксплуатировать ностальгию Джим Коллинз — РБК Pro: «Ненормальность — наша новая стабильность» Какие ошибки делают руководители при постановке сотрудникам целей
Николас Мадуро Венесуэла Спутник V коронавирус вакцина
Материалы по теме
В Венесуэле сообщили о результатах исследования вакцины «Спутник V»
Общество
Мадуро пообещал вакцинировать 10 млн жителей Венесуэлы за 90 дней
Общество
Сын Мадуро сделал прививку российской вакциной против COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter