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Синоптики назвали причины небывалых снегопадов в Крыму

Фото: mchs.rk.gov.ru
Фото: mchs.rk.gov.ru

Сильнейший снегопад, который привел утром к перекрытию движения на Крымском мосту, был вызван похолоданием и возникшим контрастом температур с теплым воздухом над морем, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По словам Синенкова, холодный воздух, который пришел в центральную часть России с севера и северо-востока, проник до южных районов европейской части России, включая Краснодарский край и Крым. В итоге он смешался с теплым воздухом над морем и образовал атмосферный фронт. Это привело к формированию облаков и выпадению интенсивных осадков.

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«Поскольку атмосферный фронт довольно долго стоял на месте, осадки были длительными, их количество сравнимо с тем, что выпало за весь год в Москве», — сказал синоптик.

Он отметил, что такие похолодания происходят достаточно редко, в зависимости от интенсивности — раз в 20–30 лет, но, тем не менее, наблюдались и ранее.

Закрытый из-за снегопада Крымский мост. Видео
Общество

Сегодня утром из-за снегопада и налипания мокрого снега перекрыли движение автомобилей по Крымском мосту. Железнодорожную часть моста при этом перекрывать не стали.

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«МЧС Республики Крым информирует: с 09:30 движение через Крымский мост закрыто с обеих сторон. Ведутся работы по ликвидации сложившейся ситуации», — говорилось в сообщении на сайте МЧС Республики Крым. В ГИБДД Крыма сообщали, что автомобили, которые едут к Крымскому мосту, перенаправляют на старую дорогу Симферополь — Феодосия, чтобы избежать образования пробок на трассе «Таврида».

Фото:kokhnovichaleks / Instagram Фото:УГИБДД по Краснодарскому краю Фото:ashihmanov_peter / Instagram Фото:Simferopol_crimea / VK Фото:ashihmanov_peter / Instagram Фото:kokhnovichaleks / Instagram
Фото: kokhnovichaleks / Instagram

В МЧС сообщали, что на мосту в направлении из Краснодара в Керчи образовалась километровая пробка, в которой стоит более 200 машин. Для ликвидации последствий власти привлекли 78 человек и 38 единиц техники.

Ранее сообщалось, что из-за схода четырех снежных лавин в горных районах Сочи три курорта перешли на работу в ограниченном режиме — на «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром Лаура» катание открыто в безопасных секторах. Курорт «Альпика Сервис» был полностью закрыт для посещения и катания.

Из-за схода лавин в Сочи ограничили работу четырех горнолыжных курортов
Общество
Фото:Сергей Зимин / РБК

Накануне стало известно, что страховые компании зафиксировали рост обращений по КАСКО и ОСАГО в дни снегопада, обрушившегося на центральную часть России 12–14 февраля. Больше всего страховых случаев было в Московском регионе.

За три дня снегопада «Росгосстрах» получил от жителей Москвы и Подмосковья на 56,7% больше обращений по договорам каско и на 18% больше обращений по ОСАГО, чем неделей ранее, говорится в сообщении компании. В целом по стране рост составил 20 и 6% соответственно.

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