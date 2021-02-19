Синоптики назвали причины небывалых снегопадов в Крыму
Сильнейший снегопад, который привел утром к перекрытию движения на Крымском мосту, был вызван похолоданием и возникшим контрастом температур с теплым воздухом над морем, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
По словам Синенкова, холодный воздух, который пришел в центральную часть России с севера и северо-востока, проник до южных районов европейской части России, включая Краснодарский край и Крым. В итоге он смешался с теплым воздухом над морем и образовал атмосферный фронт. Это привело к формированию облаков и выпадению интенсивных осадков.
«Поскольку атмосферный фронт довольно долго стоял на месте, осадки были длительными, их количество сравнимо с тем, что выпало за весь год в Москве», — сказал синоптик.
Он отметил, что такие похолодания происходят достаточно редко, в зависимости от интенсивности — раз в 20–30 лет, но, тем не менее, наблюдались и ранее.