ФСИН исключила давление на признавшего вину оператора ФБК Зеленского

Павел Зеленский (Фото: paulzelensky / Instagram)

Условия содержания видеооператора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом в России) Павла Зеленского, обвиняемого в призывах к экстремизму, в одном из следственных изоляторов соответствуют требованиям законодательства. Об этом РБК сообщили во ФСИН России.

«Распространяемая СМИ информация об оказываемом в СИЗО на Зеленского давлении не соответствует действительности», — отметили в ведомстве.

Член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович написала в Telegram, что правозащитники навестили в СИЗО-7 Павла Зеленского. По ее словам, он не жалуется на условия содержания и состояние здоровья.

«Павел подтвердил нам, что признал вину. Он сказал, что принял это решение осознанно, на него никто не давил», — добавила Литвинович. Он полагает, что, признав вину, он может рассчитывать на смягчение меры пресечения — домашний арест. Зеленский заинтересован в этом из-за детей и заболевшей коронавирусом мамы, добавила член ОНК.