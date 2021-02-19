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Общество ,  
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ФСИН исключила давление на признавшего вину оператора ФБК Зеленского

Павел Зеленский
Павел Зеленский (Фото: paulzelensky / Instagram)

Условия содержания видеооператора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом в России) Павла Зеленского, обвиняемого в призывах к экстремизму, в одном из следственных изоляторов соответствуют требованиям законодательства. Об этом РБК сообщили во ФСИН России.

«Распространяемая СМИ информация об оказываемом в СИЗО на Зеленского давлении не соответствует действительности», — отметили в ведомстве.

Член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович написала в Telegram, что правозащитники навестили в СИЗО-7 Павла Зеленского. По ее словам, он не жалуется на условия содержания и состояние здоровья.

Арестованный оператор ФБК Зеленский признал вину и отказался от адвоката
Общество

«Павел подтвердил нам, что признал вину. Он сказал, что принял это решение осознанно, на него никто не давил», — добавила Литвинович. Он полагает, что, признав вину, он может рассчитывать на смягчение меры пресечения — домашний арест. Зеленский заинтересован в этом из-за детей и заболевшей коронавирусом мамы, добавила член ОНК.

По ее словам, Зеленский сменил адвоката, поскольку не смог найти общий язык с первым — Мансуром Гильмановым.

О том, что Павел Зеленский признал вину и отказался от адвоката, стало известно накануне, 18 февраля. Тогда директор ФБК Иван Жданов в эфире «Навальный LIVE» заявил, что такое решение может быть связано с давлением на Зеленского.

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Видеооператора ФБК задержали 15 января по обвинению в призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ) из-за твитов о самоубийстве журналиста Ирины Славиной. В постах оператор резко высказался в адрес властей. Пресненский суд Москвы арестовал Павла Зеленского до 28 февраля.

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