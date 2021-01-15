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Суд арестовал оператора ФБК по делу о твитах

Фото: пресс-служба Пресненского суда
Фото: пресс-служба Пресненского суда

Пресненский районный суд Москвы арестовал видеооператора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Павла Зеленского до конца февраля по обвинению в призывах к экстремизму. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения Зеленскому Павлу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 УК. Заключен под стражу до 28 февраля 2021 года», — заявила РБК пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

В Москве задержали оператора ФБК
Общество
<p>Павел&nbsp;Зеленский</p>

Зеленского задержали 15 января. Глава «Агоры» Павел Чиков заявлял, что при задержании оператора ударили. Чиков уточнил, что в призывах к экстремизму видеооператора ФБК обвиняют после публикации в Twitter постов о самоубийстве нижегородской журналистки Ирины Славиной, в которых оператор выступил с резкой критикой в адрес властей. Он добавил, что у задержанного забрали ноутбук и телефон.

Главный редактор нижегородского издания Koza.Press Славина покончила с собой 2 октября рядом со зданием управления МВД города. 

13 января СК возобновил проверку из-за самоубийства журналистки.

ФБК Пресненский суд Москвы экстремизм
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