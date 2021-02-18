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Арестованный оператор ФБК Зеленский признал вину и отказался от адвоката

Видеооператор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом в России) Павел Зеленский, обвиняемый в призывах к экстремизму, признал вину и отказался от адвоката. Об этом РБК сообщил экс-адвокат Зеленского Мансур Гильманов.

«[Я узнал] В Мосгорсуде, на апелляции на меру пресечения, на последнем слове, и когда он был включен по видеоконференции вне процесса. При этом, вопрос о виновности вообще не рассматривался», — рассказал адвокат.

От дальнейших комментариев Гильманов отказался, сославшись на то, что он больше не участвует в деле.

Директор ФБК Иван Жданов в эфире «Навальный LIVE» заявил, что отказ от адвоката и признание вины могут быть связаны с давлением на Зеленского. «На Павла Зеленского, очевидно, оказывается давление какое-то в СИЗО. Мы опасаемся за возможность его правовой защиты. Он отказался от адвоката, который был ему немедленно предоставлен», — рассказал Жданов.

Жданов добавил, что к Зеленскому направили другого защитника. Другой информации, по словам директора ФБК, пока нет.

РБК направил запрос в пресс-бюро ФСИН России.

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Фото:пресс-служба Пресненского суда

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Павла Зеленского задержали 15 января. При задержании его ударили по голове, сообщал глава «Агоры» Павел Чиков. Зеленского обвиняют в призывах к экстремизму в интернете (ч.2 ст.280 УК РФ) из-за твитов о самоубийстве Ирины Славиной. В постах оператор резко высказался в адрес властей. Пресненский суд Москвы арестовал Павла Зеленского до 28 февраля.

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