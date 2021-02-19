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Политика ,  
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Кремль назвал место встречи Путина и Лукашенко

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко встретятся 22 февраля в Сочи. Об этом говорится на сайте Кремля.

«22 февраля в Сочи состоятся переговоры Владимира Путина с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который будет находиться в России с рабочим визитом», — уточняется в сообщении.

Лидеры собираются обсудить ключевые вопросы партнерства и развития отношений между странами Союзного государства. Внимание также уделят крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что «можно ожидать весьма продолжительные переговоры» двух лидеров, при этом их место не уточнялось.

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Политика
Александр Лукашенко и Владимир Путин

Ранее Лукашенко заявил, что не будет ничего просить у Путина. «Сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и вот, «Лукашенко приедет аж $3 млрд просить». Нет, я не еду туда чего-то просить», — указал он.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что Минск намеревался получить доступ к остатку средств, которые выделялись Россией на строительство Белорусской АЭС. Собеседники газеты отметили, что речь идет о сумме больше $3 млрд.

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