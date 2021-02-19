Кремль назвал место встречи Путина и Лукашенко

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко встретятся 22 февраля в Сочи. Об этом говорится на сайте Кремля.

«22 февраля в Сочи состоятся переговоры Владимира Путина с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который будет находиться в России с рабочим визитом», — уточняется в сообщении.

Лидеры собираются обсудить ключевые вопросы партнерства и развития отношений между странами Союзного государства. Внимание также уделят крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что «можно ожидать весьма продолжительные переговоры» двух лидеров, при этом их место не уточнялось.