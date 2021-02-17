Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Габоне

Фото: Андрей Любимов / РБК

Министерство здравоохранения Габонской Республики зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Регистрацию вакцины провели в рамках ускоренной процедуры, говорится в сообщении фонда. В нем указывается, что Габон стал 29-й страной мира и четвертым государством Африканского континента, где одобрили российскую вакцину.

Первой зарубежной страной, в которой власти зарегистрировали «Спутник V», стала Белоруссия. Страна первой приняла участие и в клинических испытаниях российской вакцины.

С той поры «Спутник V», по данным РФПИ, зарегистрировали также в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах и Казахстане.