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В торговых центрах Санкт-Петербурга начали прививать от коронавируса

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В торговых центрах Санкт-Петербурга началась вакцинация от коронавируса.

О начале вакцинации в городских ТЦ ранее объявил вице-губернатор города Олег Эргашев. Прививать жителей Петербурга будут в «Невском Центре», «Сити Молле», «Европолисе», «Охта Молле» и «Жемчужной Плазе».

Процедура будет проходить в специальном помещении в ТЦ, где есть в том числе комнаты для обследования и регистрации пациента. Вакцинация бесплатна, прививку можно получить в порядке живой очереди.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Записаться на вакцинацию в Петербурге можно по телефону регистратур поликлиник, либо через городской портал «Здоровье петербуржца». Кроме того, местный разработчик запустил специальный бот в Telegram, который показывает пользователям, в каких клиниках есть возможность сделать прививку.

В начале январе Петербург впервые обошел Москву по количеству случаев заражения за сутки — 3 657 против 3591 новых случаев за сутки в столице. Позднее в январе он обходил по этому показателю столицу в течение двух дней. В целом с конца января число новых случаев в городе постепенно снижается, от 3 тыс. заболевших в сутки 23 января до 1,8 тыс. человек к 1 февраля.

К 7 февраля этот показатель достиг 1,1 тыс. Но уже 8 февраля в городе внось резко выросло число заболевших - плюс 1,5 тыс. новых случаев заражения. С 9 по 13 февраля этот показатель колебался в районе 1 - 1,3 тыс. человек. После этого вновь началось снижение. К 19 февраля зафиксировано чуть более 1 тыс. новых случаев заболевания в день.

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Согласно последним данным, за последние сутки в городе было выявлено 913 новых случаев заболевания, 1723 человек выздоровели, 41 умерли.

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