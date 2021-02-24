В торговых центрах Санкт-Петербурга начали прививать от коронавируса

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В торговых центрах Санкт-Петербурга началась вакцинация от коронавируса.

О начале вакцинации в городских ТЦ ранее объявил вице-губернатор города Олег Эргашев. Прививать жителей Петербурга будут в «Невском Центре», «Сити Молле», «Европолисе», «Охта Молле» и «Жемчужной Плазе».

Процедура будет проходить в специальном помещении в ТЦ, где есть в том числе комнаты для обследования и регистрации пациента. Вакцинация бесплатна, прививку можно получить в порядке живой очереди.

Записаться на вакцинацию в Петербурге можно по телефону регистратур поликлиник, либо через городской портал «Здоровье петербуржца». Кроме того, местный разработчик запустил специальный бот в Telegram, который показывает пользователям, в каких клиниках есть возможность сделать прививку.