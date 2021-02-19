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Пресс-секретарь Зеленского ответила на опасения Порошенко о санкциях

На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вопрос о санкциях против телеканала «Прямой», владельцем которого является экс-президент Украины, сопредседатель парламентской фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко, не поднимался. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью «Украинской правде».

По словам Мендель, санкции против телеканалов «112 Украина», ZIK, NewsOne были приняты после доказательств финансирования со стороны государства-агрессора, а к телеканалу «Прямой» аналогичных претензий пока нет.

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«Надеемся, что публичные опасения Петра Порошенко о закрытии каналов, которые подчиняются ему, не являются признаком наличия подобной деятельности с его стороны», — сказала пресс-секретарь Зеленского.

Накануне Порошенко объявил о покупке телеканала «Прямой», который принадлежал бывшему главе Киевской городской администрации Владимиру Макеенко. Бывший президент пояснил, что такое решение принял после сообщений о том, что против Макеенко могут ввести санкции, а телеканал «Прямой» может быть закрыт. Порошенко предположил, что вопрос о судьбе телеканала должны обсудить на заседании СНБО.

В начале февраля после санкций Зеленского на Украине прекратили эфирное вещание телеканалы «112», ZIK, NewsOne. Также санкции были введены против депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, которому принадлежат отключенные каналы.

Президент объяснил, что ограничения обусловлены их проооссийской позицией. Сами каналы оценивают действия властей, как «политическую расправу» над «неугодными» СМИ.
 

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