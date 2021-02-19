Порошенко напомнил Зеленскому о судьбе Януковича

Экс-президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому не повторять ошибок Виктора Януковича, который руководил Украиной с 2010 по 2014 годы. Свое обращение Порошенко опубликовал в Facebook.

«Я очень советую вам внимательно посмотреть, чем закончил Янукович, который так пытался закрыть «Пятый канал», тщательно по дням отследите. Подскажу — закончил он плохо», — сказал Порошенко.

Порошенко обратился к Зеленскому после того, как он объявил о покупке телеканала «Прямой», который ранее принадлежал бывшему главе Киевской городской администрации Владимиру Макеенко. Бывший президент пояснил, что принял такое решение после сообщений о том, что против Макеенко могут ввести санкции, а телеканал «Прямой» может быть закрыт.

«Вот, Владимир Александрович [Зеленский], завтра в СНБО (Совет национальной безопасности и обороны. — РБК) можно вводить санкции против «террориста» Порошенко», — сказал он.