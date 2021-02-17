Столтенберг назвал способы для НАТО противостоять России и Китаю

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил обновить стратегическую концепцию альянса, одним из пунктов которой должно стать противодействие России и Китаю. Об этом он заявил по итогам первого дня встречи министров обороны стран НАТО.

Он предложил «больше использовать НАТО как платформу для консультаций и координации» между странами-членами и призвал к укреплению политического и практического сотрудничества блока с демократическими странами по всему миру.

«Так мы можем защитить основанный на правилах порядок, который подрывается странами, не разделяющими наших ценностей, такими как Россия и Китай», — отметил Столтенберг.

17 февраля в Пентагоне вновь заявили, что Россия является угрозой НАТО. По мнению американских военных, Москва стремится использует силу для достижения своих целей и стремится «подорвать безопасность и стабильность во всем мире своим авторитарным подходом». В Министерстве обороны США пообещали заставить Россию «отвечать за безрассудные и агрессивные действия».