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Байден назначит экс-советника Обамы спецпосланником по Ирану

В задачи Роберта Малли войдут переговоры с Ираном по ядерной программе. Госсекретарь ранее заявил о планах возобновить обязательства США по иранской сделке, если Тегеран вернется к полному ее соблюдению
Роберт Малли (второй справа)
Роберт Малли (второй справа) (Фото: Brian Snyder / Reuters / AP)

Президент США Джо Байден назначит спецпосланником по Ирану Роберта Малли, бывшего старшего советника по внешней политике администрации экс-главы государства Барака Обамы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента и два осведомленных источника.

Информацию подтверждают источники Associated Press и собеседники The New York Times в Госдепе. Газета отмечает, что Малли будет отвечать за попытки убедить Иран отказаться от обогащения урана сверх ограничений, установленных сделкой от 2015 года. Также ожидается, что назначение Малли поспособствует тому, что Тегеран согласится на переговоры с Вашингтоном до того, как Соединенные Штаты отменят санкции против Ирана.

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Фото:Vahid Salemi / AP

Кандидатура Малли не требует утверждения сенатом, официально о его назначении может быть объявлено в пятницу, 29 января.

По словам собеседников AP, Малли возглавит команду «проницательных экспертов». Он не раз проводил успешные переговоры с Тегераном по вопросу ядерной программы, и госсекретарь Энтони Блинкен, которому Малли будет подчиняться напрямую, уверен, что тот «сможет сделать это еще раз».

Малли ранее работал в Совете нацбезопасности США. При Обаме он занимал пост помощника президента по Ближнему Востоку и советника по борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация). Сейчас он руководит Международной кризисной группой (International Crisis Group) — неправительственной организацией, которая занимается вопросами глобальных конфликтов.

Накануне Блинкен заявил, что США возобновят свои обязательства по иранской сделке, если Тегеран вернется к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Соединенные Штаты вышли из соглашения в 2018 году по решению экс-президента Дональда Трампа.

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Джанет Йеллен

В декабре источники Bloomberg сообщали, что администрация Байдена планирует пересмотреть санкционную политику Минфина страны. Агентство отмечало, что во время президентства Трампа Соединенные Штаты ввели широкий спектр ограничительных мер против компаний, граждан и нефтяных танкеров, связанных с Ираном, причем зачастую они носили односторонний характер.

17 января израильский телеканал «21» сообщил, что советники Байдена начали переговоры с Ираном о восстановлении ядерной сделки. Официальные лица США передали эту информацию Израилю, который захотел расширить соглашение, включив туда ограничение поддержки терроризма и разработки баллистических ракет.

Автор
Наталия Анисимова
Джо Байден Иран ядерная сделка
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