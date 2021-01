Байден назначит экс-советника Обамы спецпосланником по Ирану

В задачи Роберта Малли войдут переговоры с Ираном по ядерной программе. Госсекретарь ранее заявил о планах возобновить обязательства США по иранской сделке, если Тегеран вернется к полному ее соблюдению

Роберт Малли (второй справа) (Фото: Brian Snyder / Reuters / AP)

Президент США Джо Байден назначит спецпосланником по Ирану Роберта Малли, бывшего старшего советника по внешней политике администрации экс-главы государства Барака Обамы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента и два осведомленных источника.

Информацию подтверждают источники Associated Press и собеседники The New York Times в Госдепе. Газета отмечает, что Малли будет отвечать за попытки убедить Иран отказаться от обогащения урана сверх ограничений, установленных сделкой от 2015 года. Также ожидается, что назначение Малли поспособствует тому, что Тегеран согласится на переговоры с Вашингтоном до того, как Соединенные Штаты отменят санкции против Ирана.

Кандидатура Малли не требует утверждения сенатом, официально о его назначении может быть объявлено в пятницу, 29 января.

По словам собеседников AP, Малли возглавит команду «проницательных экспертов». Он не раз проводил успешные переговоры с Тегераном по вопросу ядерной программы, и госсекретарь Энтони Блинкен, которому Малли будет подчиняться напрямую, уверен, что тот «сможет сделать это еще раз».