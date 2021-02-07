Bloomberg сообщил о планах Байдена облегчить положение Ирана

США пока не намерены отказываться от санкций против Тегерана, но думают о ссудах от МВФ и оказании гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19. По словам источников Bloomberg, это приблизит США и Иран к восстановлению ядерной сделки

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Администрация американского президента Джо Байдена рассматривает различные варианты облегчить финансовое положение Ирана без отмены экономических санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех источников, близких к команде президента.

По их словам, таким образом Белый дом хочет сделать шаг к возобновлению ядерной сделки 2015 года, от которой отказалась администрация предыдущего президента Дональда Трампа.

В качестве возможной помощи Тегерану рассматриваются ссуды от Международного валютного фонда для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Кроме того, США не исключают некоторое смягчение санкций, которые препятствуют оказанию Ирану международной помощи для борьбы с COVID-19. Ослабление ограничений Вашингтон может оправдать гуманитарными соображениями.

Источники Bloomberg сообщили, что Байден может подписать указ, отменяющий решение Трампа о выходе США из иранской ядерной сделки. Однако об отмене санкций, ограничивающих свободную торговлю нефтью Тегераном, речи пока не идет.