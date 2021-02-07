Bloomberg сообщил о планах Байдена облегчить положение Ирана
Администрация американского президента Джо Байдена рассматривает различные варианты облегчить финансовое положение Ирана без отмены экономических санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех источников, близких к команде президента.
По их словам, таким образом Белый дом хочет сделать шаг к возобновлению ядерной сделки 2015 года, от которой отказалась администрация предыдущего президента Дональда Трампа.
В качестве возможной помощи Тегерану рассматриваются ссуды от Международного валютного фонда для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Кроме того, США не исключают некоторое смягчение санкций, которые препятствуют оказанию Ирану международной помощи для борьбы с COVID-19. Ослабление ограничений Вашингтон может оправдать гуманитарными соображениями.
Источники Bloomberg сообщили, что Байден может подписать указ, отменяющий решение Трампа о выходе США из иранской ядерной сделки. Однако об отмене санкций, ограничивающих свободную торговлю нефтью Тегераном, речи пока не идет.