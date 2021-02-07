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Политика ,  
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Bloomberg сообщил о планах Байдена облегчить положение Ирана

США пока не намерены отказываться от санкций против Тегерана, но думают о ссудах от МВФ и оказании гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19. По словам источников Bloomberg, это приблизит США и Иран к восстановлению ядерной сделки
Фото: Vahid Salemi / AP
Фото: Vahid Salemi / AP

Администрация американского президента Джо Байдена рассматривает различные варианты облегчить финансовое положение Ирана без отмены экономических санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех источников, близких к команде президента.

По их словам, таким образом Белый дом хочет сделать шаг к возобновлению ядерной сделки 2015 года, от которой отказалась администрация предыдущего президента Дональда Трампа.

В качестве возможной помощи Тегерану рассматриваются ссуды от Международного валютного фонда для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Кроме того, США не исключают некоторое смягчение санкций, которые препятствуют оказанию Ирану международной помощи для борьбы с COVID-19. Ослабление ограничений Вашингтон может оправдать гуманитарными соображениями.

Байден назначит экс-советника Обамы спецпосланником по Ирану
Политика
Роберт Малли (второй справа)

Источники Bloomberg сообщили, что Байден может подписать указ, отменяющий решение Трампа о выходе США из иранской ядерной сделки. Однако об отмене санкций, ограничивающих свободную торговлю нефтью Тегераном, речи пока не идет.

Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, договор об отмене антииранских санкций в обмен на ограничение страной разработки ядерного оружия) в мае 2018 года. После этого ядерная сделка фактически прекратила действовать. В течение слудющих двух лет США усилили санкционную политику против Тегерана, который в ответ увеличил объемы обогащения урана на своих объектах.

Иран ввел санкции против Трампа, Помпео и других американских чиновников
Политика
Фото:Vahid Salemi / Ap

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Накануне инаугурации Байдена Тегеран ввел санкции против большинства высокопоставленных руководителей из Белого дома. Под ограничения попали сам Трамп, бывшие госсекретарь Майк Помпео, глава Минфина Стив Мнучин, экс-глава Пентагона Марк Эспер, исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер и глава ЦРУ Джина Хаспел. По словам пресс-секретаря МИД Ирана Саида Хатибзаде, санкции введены в связи с поддержкой террористической деятельности, к которой Иран, в том числе, причислил убийство генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года.

29 января Байден назначил спецпосланником по Ирану Роберта Малли, который занимался внешней политикой в администрации Барака Обамы. Он будет отвечать за переговоры с Тегераном по снижению объема обогащения урана и возобновлению СВПД. Ранее Малли уже проводил успешные переговоры с Ираном.

В то же время The Wall Street Journal в феврале сообщила, что еще осенью 2020 года эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили на двух объектах в Иране следы радиоактивных веществ. Как писала газета, это может свидетельствовать о разработке ядерного оружия.

Автор
Михаил Котляр
Иран Джо Байден США санкции
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