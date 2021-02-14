Путин высказался о развитии отношений Москвы и Токио

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия стремится развивать отношения с Японией, но не будет ради этого нарушать свою Конституцию. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает «Россия 1».

«Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать, но ничего не будем делать из того, что противоречит Основному закону Российской Федерации», — сказал он.

Путин также предложил журналистам спросить про отношения стран министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который «объяснит, где там делимитация, где демаркация».

Предметом многолетнего спора между Россией и Японией являются Курильские острова. Спорные территории перешли к СССР по итогам Второй мировой войны. В Токио считают их оккупированными. Мирный договор между Россией и Японией не был подписан после Советско-японской декларации 1956 года.