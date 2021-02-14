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Путин высказался о развитии отношений Москвы и Токио

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия стремится развивать отношения с Японией, но не будет ради этого нарушать свою Конституцию. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает «Россия 1».

«Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать, но ничего не будем делать из того, что противоречит Основному закону Российской Федерации», — сказал он.

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Есихидэ Суга

Путин также предложил журналистам спросить про отношения стран министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который «объяснит, где там делимитация, где демаркация».

Предметом многолетнего спора между Россией и Японией являются Курильские острова. Спорные территории перешли к СССР по итогам Второй мировой войны. В Токио считают их оккупированными. Мирный договор между Россией и Японией не был подписан после Советско-японской декларации 1956 года.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в начале февраля заявил, что Токио будет продолжать вести переговоры с Россией по вопросу принадлежности южных Курильских островов. Премьер также выразил сожаление, что между Россией и Японией так и не был подписан мирный договор.

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