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МИД ответил на протест Японии из-за российских учений на Курилах

Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Министерство иностранных дел России направило Японии ноту, в которой указало, что протесты против ведения российской стороной деятельности на южных Курильских островах бессмысленны. Об это РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с постоянными попытками японской стороны устраивать демарши по поводу нашей деятельности на Южных Курилах ранее ей была направлена соответствующая нота о том, что подобные «протесты» лишены всякого смысла и будут оставаться без реакции», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что Россия проводила и будет проводить на своей территории все необходимые мероприятия.

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В начале февраля, как передавала Hokkaido Shimbun, японский МИД выразил протест в связи с проведением стрельб российскими военнослужащими у острова Кунашир. Береговая охрана Японии выпустила предупреждение для рыболовецких судов.

Курильские острова перешли к СССР по итогам Второй мировой войны. Более чем полвека они остаются предметом спора между Россией и Японией и причиной отсутствия мирного договора между двумя странами. В Токио Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы прилегающих мелких островов считают своими северными территориями.

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