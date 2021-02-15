МИД ответил на протест Японии из-за российских учений на Курилах

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Министерство иностранных дел России направило Японии ноту, в которой указало, что протесты против ведения российской стороной деятельности на южных Курильских островах бессмысленны. Об это РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с постоянными попытками японской стороны устраивать демарши по поводу нашей деятельности на Южных Курилах ранее ей была направлена соответствующая нота о том, что подобные «протесты» лишены всякого смысла и будут оставаться без реакции», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что Россия проводила и будет проводить на своей территории все необходимые мероприятия.

В начале февраля, как передавала Hokkaido Shimbun, японский МИД выразил протест в связи с проведением стрельб российскими военнослужащими у острова Кунашир. Береговая охрана Японии выпустила предупреждение для рыболовецких судов.