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Союз журналистов потребовал отменить запрет на въезд Соловьева в Латвию

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Союз журналистов России (СЖР) потребовал от властей Латвии пересмотреть решение о запрете на въезд в страну для телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщается на сайте союза.

Ранее МИД Латвии внес Соловьева в список лиц, которым запрещен въезд в страну. Глава внешнеполитического ведомства Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что для Риги «неприемлема глорификация нацизма в любой форме».

«Союз журналистов России выражает свой решительный протест в связи с данным решением, считая его откровенно ангажированным и политически мотивированным», — говорится в заявлении. В союзе решение латвийских властей расценили «как очередное звено в цепочке недружественных действий» Риги в отношении российских СМИ. СЖР указал, что слова Соловьева были вырваны из контекста и ни о каком прославлении нацизма речи не шло.

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В программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» телеведущий сказал, что оппозиционер Алексей Навальный не заслуживает уважения. Затем он привел в пример «бескомпромиссно смелого» немецкого диверсанта Отто Скорцени, который, по его словам, «закончил жизнь осведомителем израильских спецслужб», но от этого «не переставал быть нацистским преступником». Также ведущий назвал «очень смелым человеком» Адольфа Гитлера, который «воевал доблестно во время Первой мировой войны».

В разговоре с РБК Соловьев объяснил, что его слова не имеют ничего общего с реабилитацией нацизма. Он также отметил, что личная смелость Гитлера не оправдывает его поступки.

Владимир Соловьев Латвия Союз журналистов России
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