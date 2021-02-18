В Москве поменяют систему выдачи пропусков на проезд грузовиков

Однако пропуск не дадут в том случае, если на один автомобиль подают сразу два заявления, и делают это не собственники транспорта. Нельзя будет оформить пропуск, и если права водителя грузовика истекают раньше, чем действие разрешения.
«Цель изменения правил — сократить количество транзитных грузовиков на городских магистралях и в первую очередь — на МКАД. Это улучшит движение для личных автомобилей жителей Москвы и Московской области и снизит загрязнение воздуха», — говорится в сообщении. В дептрансе считают, что изменение требований облегчит получение пропуска легальным перевозчикам и усложнит мошенникам.
«Сегодня по МКАД каждый день ездят около 25 тыс. тяжелых машин. Мы ждем, что число грузовиков снизится на 15%, а число аварий — на 20%. Цены на товары при этом не вырастут — широкий и удобный ЦКАД практически полностью введен в эксплуатацию, ездить по нему быстрее и несмотря на платность — выгоднее (это подтвердили нам транспортные компании и торговые сети)», — говорится в сообщении.
В августе 2020 года Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» (НАГАТ «Грузавтотранс») обратилась в ФАС и прокуратуру с просьбой разобраться с фактически запретительными и во многом дискриминационными, как утверждалось, правилами въезда грузовиков в Москву. По мнению бизнеса, этот порядок заметно увеличивал издержки транспортных компаний, а ряд нормативных положений прямо нарушал законодательство о защите конкуренции.
Основное нарушение грузоперевозчики усматривали в том, что многочисленные требования, предъявляемые к желающим получить пропуск, ограничивают конкуренцию не только юридически (хотя это может делать только федеральный закон), но и фактически: ограничения не распространяются на грузовой транспорт коммерческих организаций, подведомственных органам власти всех уровней.
Так, требование вписывать в заявку на пропуск периодичность перевозок (при этом она должна составлять не менее четырех раз в месяц) и их объем (кроме скоропортящихся и замороженных продуктов) транспортники называли необоснованным и расценивали как создание заведомо невыполнимых условий. «Многие компании работают по разовым контрактам и заранее не знают, когда им закажут перевести груз и какой именно», — объяснял президент НАГАТ «Грузавтотранс» Владимир Матягин.