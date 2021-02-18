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Город ,  
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В Москве поменяют систему выдачи пропусков на проезд грузовиков

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости
Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Для грузовиков с 5 мая заработают новые правила получения пропуска на движение по столичным дорогам, говорится в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. Так как у крупных грузоперевозчиков оформлены годовые пропуска, перебоев с поставками товаров не будет, уверяет дептранс.

Уже полученные пропуска продолжат действовать, оформить новое разрешение можно будет по-прежнему бесплатно — через сайт «Госуслуги», говорится в сообщении.

При этом по новым правилам подать заявление на годовой пропуск можно будет за 60 дней до истечения срока действия старого разрешения вместо нынешних 30 дней. Для тех, кто планирует получить разовый пропуск, срок подачи заявления вырастет с двух до четырех дней.

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Общество
Фото:DtOperativno / Telegram

Дептранс поясняет, что больше не нужно будет подтверждать прохождение техосмотра — доступ к этим данным будет предоставлен автоматически через Систему технического осмотра. Меньше документов потребуется предоставлять на отдельные виды грузовиков, не перевозящих грузы, — кранов, транспорта для работ на инженерной инфраструктуре и других.

Однако пропуск не дадут в том случае, если на один автомобиль подают сразу два заявления, и делают это не собственники транспорта. Нельзя будет оформить пропуск, и если права водителя грузовика истекают раньше, чем действие разрешения.

«Цель изменения правил — сократить количество транзитных грузовиков на городских магистралях и в первую очередь — на МКАД. Это улучшит движение для личных автомобилей жителей Москвы и Московской области и снизит загрязнение воздуха», — говорится в сообщении. В дептрансе считают, что изменение требований облегчит получение пропуска легальным перевозчикам и усложнит мошенникам.

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«Сегодня по МКАД каждый день ездят около 25 тыс. тяжелых машин. Мы ждем, что число грузовиков снизится на 15%, а число аварий — на 20%. Цены на товары при этом не вырастут — широкий и удобный ЦКАД практически полностью введен в эксплуатацию, ездить по нему быстрее и несмотря на платность — выгоднее (это подтвердили нам транспортные компании и торговые сети)», — говорится в сообщении.

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Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

В августе 2020 года Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» (НАГАТ «Грузавтотранс») обратилась в ФАС и прокуратуру с просьбой разобраться с фактически запретительными и во многом дискриминационными, как утверждалось, правилами въезда грузовиков в Москву. По мнению бизнеса, этот порядок заметно увеличивал издержки транспортных компаний, а ряд нормативных положений прямо нарушал законодательство о защите конкуренции.

Основное нарушение грузоперевозчики усматривали в том, что многочисленные требования, предъявляемые к желающим получить пропуск, ограничивают конкуренцию не только юридически (хотя это может делать только федеральный закон), но и фактически: ограничения не распространяются на грузовой транспорт коммерческих организаций, подведомственных органам власти всех уровней.

Так, требование вписывать в заявку на пропуск периодичность перевозок (при этом она должна составлять не менее четырех раз в месяц) и их объем (кроме скоропортящихся и замороженных продуктов) транспортники называли необоснованным и расценивали как создание заведомо невыполнимых условий. «Многие компании работают по разовым контрактам и заранее не знают, когда им закажут перевести груз и какой именно», — объяснял президент НАГАТ «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

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