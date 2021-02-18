В Москве поменяют систему выдачи пропусков на проезд грузовиков

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Для грузовиков с 5 мая заработают новые правила получения пропуска на движение по столичным дорогам, говорится в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. Так как у крупных грузоперевозчиков оформлены годовые пропуска, перебоев с поставками товаров не будет, уверяет дептранс.

Уже полученные пропуска продолжат действовать, оформить новое разрешение можно будет по-прежнему бесплатно — через сайт «Госуслуги», говорится в сообщении.

При этом по новым правилам подать заявление на годовой пропуск можно будет за 60 дней до истечения срока действия старого разрешения вместо нынешних 30 дней. Для тех, кто планирует получить разовый пропуск, срок подачи заявления вырастет с двух до четырех дней.

Дептранс поясняет, что больше не нужно будет подтверждать прохождение техосмотра — доступ к этим данным будет предоставлен автоматически через Систему технического осмотра. Меньше документов потребуется предоставлять на отдельные виды грузовиков, не перевозящих грузы, — кранов, транспорта для работ на инженерной инфраструктуре и других.