Петербург запретил въезд в город неэкологичным грузовикам

С 28 января в городе действует запрет на въезд для грузовиков экологического класса ниже Евро-3. Петербург первым в России ввел такие требования: власти считают, что это позволит снизить выбросы вредных веществ

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В Санкт-Петербурге начал действовать запрет на въезд грузового транспорта весом более 8 т, использующего топливо экологического класса ниже Евро-3. Об этом сообщил городской комитет по благоустройству.

В комитете пояснили, что решение было принято, так как шум большегрузов мешает горожанам, а выхлопы загрязняют воздух. Запрет позволит снизить выбросы вредных и загрязняющих веществ от таких машин, считают власти.

Пропуска, которые грузоперевозчики получили ранее, продолжат действовать до окончания их срока — вне зависимости от экологического класса транспорта. В пресс-службе комитета добавили, что Петербург стал первым регионом в стране, где введены такие требования к грузовым автомобилям.

По словам Максима Роскова, гендиректора ООО «ЛАРМ», которое занимается арендой и лизингом транспортных средств, переоборудование одной машины может стоить до 1 млн руб. «Я узнавал, это порядка $11 тыс., по крайней мере для тех моделей американских грузовиков, которые использует моя компания. Это далеко не те 5–10 тыс. руб., о которых заявляют власти», — сказал он РБК. В его компании под новый стандарт подходит примерно 30% машин, добавил Росков.

Он также отметил, что, хотя часть грузоперевозчиков давно готовились к переходу, все еще есть большое количество машин, у которых не определен экологический стандарт: «Мы пытались отказываться от машин на Евро-2, но помимо уже имеющихся машин есть автомобили с неустановленным классом, которые ввозились из-за границы 10–15 лет назад, когда никто экологический класс не фиксировал».