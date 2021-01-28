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Петербург запретил въезд в город неэкологичным грузовикам

С 28 января в городе действует запрет на въезд для грузовиков экологического класса ниже Евро-3. Петербург первым в России ввел такие требования: власти считают, что это позволит снизить выбросы вредных веществ
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Санкт-Петербурге начал действовать запрет на въезд грузового транспорта весом более 8 т, использующего топливо экологического класса ниже Евро-3. Об этом сообщил городской комитет по благоустройству.

В комитете пояснили, что решение было принято, так как шум большегрузов мешает горожанам, а выхлопы загрязняют воздух. Запрет позволит снизить выбросы вредных и загрязняющих веществ от таких машин, считают власти.

Пропуска, которые грузоперевозчики получили ранее, продолжат действовать до окончания их срока — вне зависимости от экологического класса транспорта. В пресс-службе комитета добавили, что Петербург стал первым регионом в стране, где введены такие требования к грузовым автомобилям.

По словам Максима Роскова, гендиректора ООО «ЛАРМ», которое занимается арендой и лизингом транспортных средств, переоборудование одной машины может стоить до 1 млн руб. «Я узнавал, это порядка $11 тыс., по крайней мере для тех моделей американских грузовиков, которые использует моя компания. Это далеко не те 5–10 тыс. руб., о которых заявляют власти», — сказал он РБК. В его компании под новый стандарт подходит примерно 30% машин, добавил Росков.

Он также отметил, что, хотя часть грузоперевозчиков давно готовились к переходу, все еще есть большое количество машин, у которых не определен экологический стандарт: «Мы пытались отказываться от машин на Евро-2, но помимо уже имеющихся машин есть автомобили с неустановленным классом, которые ввозились из-за границы 10–15 лет назад, когда никто экологический класс не фиксировал».

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По мнению Роскова, в реалиях экономического спада и ограничений из-за коронавируса новые стандарты могут нанести большой урон грузоперевозчикам, а поспешность, с которой были введены новые правила, может не дать возможности ряду водителей просто доехать до своих парков и разгрузить уже имеющийся товар. «Реалии таковы, что мы ездим на Евро-2 в лучшем случае, и сегодняшний заработок по грузоперевозке не позволяет обновлять парк. И это тенденция на всем рынке. Просто нет возможности обновляться. Также хочу отметить, что правило ввели очень резко, то есть вчера можно было въехать, а сегодня — уже нет. У бизнеса нет возможности быстро перестроиться. В этом самая большая проблема сейчас: часть перевозчиков просто не смогут доехать до парка и разгрузить товар. Если бы нам дали хотя бы полгода или месяц, то это было бы логично, а тут за один день все перевернулось», — считает он.

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Президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин в разговоре с РБК отметил, что водители, успевшие получить пропуска до 27 января, до следующего года могут въезжать в Санкт-Петербург, даже если их грузовики работают на топливе экологического класса ниже Евро-3. «Вот уже со следующего года будут проблемы. Уже нужно будет вносить корректировки в топливную аппаратуру и систему выброса CO2. В деньгах это 50–70 тыс. на перевозчика», — заявил он.

Матягин отметил, что его ассоциация ведет переговоры с рядом станций, способных установить новое оборудование, и он надеется, что цену удастся снизить за счет массового притока водителей: «На сайте ассоциации мы разместим информацию об аккредитованных нами станциях и, надеюсь, сможем помочь перевозчикам эффективно решить эту задачу».

«Есть и другой путь: продать свой автомобиль и купить новый, на Евро-3, но это еще большие вложения, — продолжил президент «Грузавтотранса». — Бизнес сейчас в тяжелой ситуации и так как сильная конкуренция существует, в том числе конкуренция извне и недобросовестная конкуренция. Перевозчики сейчас мало зарабатывают, и даже 50 тыс. — это большая сумма, которую не каждый сейчас может потратить».

Комментируя возможность увеличения стоимости грузоперевозок и спровоцированного им роста цен для конечного потребителя, Матягин заявил, что это вряд ли может произойти, сославшись на внутреннюю конкуренцию на рынке.

Авторы
Наталия Анисимова, Роман Кирьянов
Санкт-Петербург большегрузы грузовики транспорт экология
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