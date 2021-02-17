На МКАД грузовик после ДТП заехал на отбойник и застрял

Фото: DtOperativno / Telegram

В Москве два грузовика столкнулись на внутренней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) на пересечении с Щелковским шоссе, один из них после столкновения заехал на отбойник и застрял, сообщает департамент транспорта Москвы в Telegram.

Для того, чтобы снять застрявший автомобиль, потребовалась помощь автокрана.

Перед аварией грузовики ехали в правом ряду, из-за ДТП перекрыли движение в двух правых рядах. Сейчас затруднено движение на протяжении 5 км МКАД.

20 января в Москве на 26-м км внешней стороны МКАД в районе Липецкой улицы столкнулись два грузовика, движение в правом ряду было ограничено. Длина затора достигла 1,2 км.