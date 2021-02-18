Андрей Мягков (Фото: Максим Шеметов / ТАСС)

Народного артиста РСФСР Андрея Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище, сообщается на сайте МХТ им. А.П.Чехова.

Прощание с актером состоится в субботу, 20 февраля. Гражданская панихида пройдет в МХТ, после нее состоится отпевание в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке.

Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет в ночь на 18 февраля. Причину смерти в МХТ имени Чехова, где актер долгое время работал, не уточнили.

Мягков окончил Школу-студию МХАТ в 1965 году, затем поступил в «Современник», а в 1977 году перешел в МХАТ. После раскола театра в 1987 году он остался с Олегом Ефремовым в МХТ им. А.П.Чехова.