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Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище

Андрей Мягков
Андрей Мягков (Фото: Максим Шеметов / ТАСС)

Народного артиста РСФСР Андрея Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище, сообщается на сайте МХТ им. А.П.Чехова.

Прощание с актером состоится в субботу, 20 февраля. Гражданская панихида пройдет в МХТ, после нее состоится отпевание в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке.

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Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет в ночь на 18 февраля. Причину смерти в МХТ имени Чехова, где актер долгое время работал, не уточнили.

Мягков окончил Школу-студию МХАТ в 1965 году, затем поступил в «Современник», а в 1977 году перешел в МХАТ. После раскола театра в 1987 году он остался с Олегом Ефремовым в МХТ им. А.П.Чехова.

На счету Мягкова десятки работ в кино, самые известные из них — роли в фильмах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Служебный роман». Также артист сыграл в картинах «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Надежда», «Гараж» и других.

похороны актер Андрей Мягков
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