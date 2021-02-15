ФСБ сообщила о задержании «финансистов» террористической организации
ФСБ задержала двух членов террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России) в Новосибирской и Томской областях, они занимались финансированием террористической деятельности, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение управления ФСБ по Новосибирской области.
Задержанные были членами межрегиональной ячейки, уточняют там. Один из них — гражданин России, другой — гражданин одной из стран ближнего зарубежья.
«По данным следствия, в 2020 году подозреваемые регулярно осуществляли денежные переводы на банковские карты, используемые для нужд террористической организации. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — заявили в ФСБ.
Против них возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 статьи 205.1 УК (содействие террористической деятельности).