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ФСБ сообщила о задержании «финансистов» террористической организации

Они входили в запрещенную в России организацию «Катиба Таухид валь-Джихад». ФСБ сообщила, что в 2020 году задержанные регулярно переводили деньги на карты, которые использовались для нужд террористов
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

ФСБ задержала двух членов террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России) в Новосибирской и Томской областях, они занимались финансированием террористической деятельности, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение управления ФСБ по Новосибирской области.

Задержанные были членами межрегиональной ячейки, уточняют там. Один из них — гражданин России, другой — гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

«По данным следствия, в 2020 году подозреваемые регулярно осуществляли денежные переводы на банковские карты, используемые для нужд террористической организации. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — заявили в ФСБ.

Против них возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 статьи 205.1 УК (содействие террористической деятельности).

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Фото:РИА Новости

В конце прошлой недели ТАСС сообщал со ссылкой на источник, что в Томской и Новосибирской областях задержаны два гражданина Узбекистана по делу о финансировании той же террористической организации. По данным собеседника агентства, сейчас правоохранители ищут организатора финансирования в Сирии.

В начале декабря в Красноярском крае были задержаны входившие в состав «Катиба Таухид валь-Джихад» граждане. По данным ФСБ, у них было гражданство одной из среднеазиатских стран.

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Одного из подозреваемых задержали в аэропорту Красноярска при регистрации на рейс. Как сообщили в спецслужбе, он собирался уехать за границу и участвовать в вооруженных столкновениях на стороне боевиков.

Автор
Мария Лисицына
ФСБ террористы Новосибирская область Томская область
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